https://sputniknews.com.tr/20230517/beyaz-saray-karadeniz-tahil-koridoru-anlasmasinin-suresinin-uzatilmasi-iyi-bir-sey-1071239670.html

Beyaz Saray: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılması iyi bir şey

Beyaz Saray: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılması iyi bir şey

Beyaz Saray, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasının iyi bir şey olduğunu belirtti. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T23:45+0300

2023-05-17T23:45+0300

2023-05-17T23:45+0300

dünya

beyaz saray

jake sullivan

seçim

joe biden

tahıl

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak için seyahat ettiği uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Karadeniz Tahıl Koridoru girişiminin süresinin uzatılmasının iyi bir şey olduğunu söyleyen Sullivan, tahılın küresel pazarlara ulaşmasını sağlamaya yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.Sullivan, diğer yandan süresi uzatılsa dahi Rusya'nın tahıl koridorunu "günlerinin sayılı olduğunu söyleyerek" rehin tutmaya devam ettiğini öne sürdü.Dünyanın, tahıl koridorunun sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlayacak istikrarı hak ettiği görüşünü paylaşan Sullivan, böylece başta fakir ülkeler olmak üzere ülkelerin gıda ihtiyacının giderilebileceğini söyledi.'Türkiye'de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek istiyoruz'Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerine ilişkin de Sullivan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kaldığını ve kazanan kim olursa olsun, Ukrayna, Ortadoğu'daki bölgesel meseleler ve NATO'daki rolü kapsamında Türkiye ile bir dizi konuda çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.Sullivan, "Türkiye'de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek istiyoruz. İlk turu gerçekleştirdiler, ikinci turu da yapacaklar ve bizler de kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız" şeklinde konuştu.

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beyaz saray, jake sullivan, seçim, joe biden, tahıl