https://sputniknews.com.tr/20230517/belarus-ve-rusyadan-batiya-temel-cikarlarini-dikkate-alma-cagrisi-1071238954.html

Belarus ve Rusya’dan Batı’ya temel çıkarlarını dikkate alma çağrısı

Belarus ve Rusya’dan Batı’ya temel çıkarlarını dikkate alma çağrısı

Belarus ve Rusya dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, ABD ve NATO’nun uluslararası güvenlik alanındaki son krizin sona ermesi için Belarus ve Rusya’nın... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T23:10+0300

2023-05-17T23:10+0300

2023-05-17T23:10+0300

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Belarus Dışişleri Bakanlığı, Belarus ve Rusya Dışişleri Bakanlarının ortak dış politika önceliklerine ilişkin ortak açıklamasını yayınladı.Belge metninde, “Mevcut güvenlik krizinin sona ermesi için ABD ve NATO'nun gerilimi tırmandırmaya yönelik yıkıcı politikayı gözden geçirmeleri, gerilimi azaltma yönünde adımlar atmalarını, Belarus ve Rusya’nın temel çıkarlarını dikkate alma konusunda isteklilik göstermeleri gerekiyor. Çatışma potansiyelinin en aza indirilmesini sağlayacak çok kutupluluk, eşitlik ve güvenliğin bölünmezliği ilkelerine dayanan karşılıklı olarak kabul edilebilir bir arada yaşama parametrelerini geliştirmek için siyasi iradeye ihtiyaç var” denildi.Belarus ve Rusya’nın ülkeler ve birlikleri arasında eşit ortaklık ilişkilerine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayalı olması gereken çok kutuplu, adil ve demokratik bir dünya düzeni kurma görevine bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, “Ülkelerimiz, güvenliğin bölünmezliği ilkesini tüm ülkeler için eşit uygulanması için çalışıyor ve bu ilkenin ihlalini kınıyor. Bazı ülkelerin ve birliklerinin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliğine zarar verecek şekilde güçlendirilmesi kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.Minsk ve Moskova’nın, ülkelerin egemen eşitliği, ulusal kalkınma modellerinin ve hükümet biçimlerinin çeşitliliğine ve denkliğine saygı temelinde ortak bir Avrasya güvenlik alanının oluşturulmasını desteklediği belirtilen açıklamada, “Böyle bir alan, ülkelerimizin istikrarlı ve özgür gelişimini, halklarının refahını ve kalkınmasını, kimliklerinin korunmasını sağlamak için lazım” denildi.Belarus ve Rusya’nın yapıcı, saygılı ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ilkelerine dayanan ülkelerle sürdürülebilir işbirliğine dayalı bağlar kurmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, iki ülkenin çıkarlarını sağlama amacıyla uluslararası platformlarda birbirlerine destek verdiği kaydedilerek şu sözlere yer verildi: "Birleşmiş Milletler’in ve Güvenlik Konseyi dahil başlıca kuruluşlarının dünya meselelerinde merkezi koordinasyon rolünün güçlendirilmesinden yanayız. Uluslararası hukuk normlarına, ülkelerin egemen eşitliği ve iç işlerine karışmama dahil BM Anlaşması’nın amaç ve ilkelerine olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Batı ülkelerinin BM’yi kendi çıkarlarına tabi kılma, BM’yi ülkeler üzerinde bir baskı platformuna dönüştürme, meşru olmayan 'kurallara dayalı dünya düzeni' kavramı çerçevesinde alternatif, kapsayıcı olmayan karar alma mekanizmaları oluşturma girişimlerinden endişe duyuyoruz."Belarus ve Rusya’nın uluslararası kuruluşların çalışmalarının siyasallaşmasına ve hasım ülkeler tarafından teşvik edilen ayrımcı gündeme dahil olmasına ortaklaşa karşı çıktığı belirtildi.

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