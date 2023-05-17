Belarus ve Rusya’dan Batı’ya temel çıkarlarını dikkate alma çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
E-Fatura için süre 1 Temmuz'da sona eriyor
07:09
107 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Parti Kurucusu Yeniçeri: Kılıçdaroğlu’nun kazanabilmesi için olağanüstü bir şey olması gerek
09:02
55 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Adaylar ve siyasi partiler 2. turda hangi stratejileri izleyecek?
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de yeniden hafta içi mesaisi
14:07
47 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Seçimde kaybeden Batı oldu
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçim değerlendirmesi ve dünyada yankıları
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yükselen milliyetçilik ne anlatıyor?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
YSK'dan yurt dışı kararı
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: Rize'de MHP'nin aldığı oylar CHP'ye yaradı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:59
6 dk
VERİ MAÇ
Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'la geçti
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Gıda arz güvenliği ve güvenilir gıda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçimleri ve dünyadaki yankıları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türk milliyetçileri kimler? İkinci tur nasıl şekillenecek?
17:07
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
YSK'dan itirazlara yönelik açıklama
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/belarus-ve-rusyadan-batiya-temel-cikarlarini-dikkate-alma-cagrisi-1071238954.html
Belarus ve Rusya’dan Batı’ya temel çıkarlarını dikkate alma çağrısı
Belarus ve Rusya’dan Batı’ya temel çıkarlarını dikkate alma çağrısı
Belarus ve Rusya dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, ABD ve NATO’nun uluslararası güvenlik alanındaki son krizin sona ermesi için Belarus ve Rusya’nın... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T23:10+0300
2023-05-17T23:10+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
yaptırım
batı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062207852_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_655358998508aaf7fb9df9143c3693c6.jpg
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Belarus ve Rusya Dışişleri Bakanlarının ortak dış politika önceliklerine ilişkin ortak açıklamasını yayınladı.Belge metninde, “Mevcut güvenlik krizinin sona ermesi için ABD ve NATO'nun gerilimi tırmandırmaya yönelik yıkıcı politikayı gözden geçirmeleri, gerilimi azaltma yönünde adımlar atmalarını, Belarus ve Rusya’nın temel çıkarlarını dikkate alma konusunda isteklilik göstermeleri gerekiyor. Çatışma potansiyelinin en aza indirilmesini sağlayacak çok kutupluluk, eşitlik ve güvenliğin bölünmezliği ilkelerine dayanan karşılıklı olarak kabul edilebilir bir arada yaşama parametrelerini geliştirmek için siyasi iradeye ihtiyaç var” denildi.Belarus ve Rusya’nın ülkeler ve birlikleri arasında eşit ortaklık ilişkilerine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayalı olması gereken çok kutuplu, adil ve demokratik bir dünya düzeni kurma görevine bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, “Ülkelerimiz, güvenliğin bölünmezliği ilkesini tüm ülkeler için eşit uygulanması için çalışıyor ve bu ilkenin ihlalini kınıyor. Bazı ülkelerin ve birliklerinin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliğine zarar verecek şekilde güçlendirilmesi kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.Minsk ve Moskova’nın, ülkelerin egemen eşitliği, ulusal kalkınma modellerinin ve hükümet biçimlerinin çeşitliliğine ve denkliğine saygı temelinde ortak bir Avrasya güvenlik alanının oluşturulmasını desteklediği belirtilen açıklamada, “Böyle bir alan, ülkelerimizin istikrarlı ve özgür gelişimini, halklarının refahını ve kalkınmasını, kimliklerinin korunmasını sağlamak için lazım” denildi.Belarus ve Rusya’nın yapıcı, saygılı ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ilkelerine dayanan ülkelerle sürdürülebilir işbirliğine dayalı bağlar kurmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, iki ülkenin çıkarlarını sağlama amacıyla uluslararası platformlarda birbirlerine destek verdiği kaydedilerek şu sözlere yer verildi: "Birleşmiş Milletler’in ve Güvenlik Konseyi dahil başlıca kuruluşlarının dünya meselelerinde merkezi koordinasyon rolünün güçlendirilmesinden yanayız. Uluslararası hukuk normlarına, ülkelerin egemen eşitliği ve iç işlerine karışmama dahil BM Anlaşması’nın amaç ve ilkelerine olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Batı ülkelerinin BM’yi kendi çıkarlarına tabi kılma, BM’yi ülkeler üzerinde bir baskı platformuna dönüştürme, meşru olmayan 'kurallara dayalı dünya düzeni' kavramı çerçevesinde alternatif, kapsayıcı olmayan karar alma mekanizmaları oluşturma girişimlerinden endişe duyuyoruz."Belarus ve Rusya’nın uluslararası kuruluşların çalışmalarının siyasallaşmasına ve hasım ülkeler tarafından teşvik edilen ayrımcı gündeme dahil olmasına ortaklaşa karşı çıktığı belirtildi.
rusya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062207852_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_1b4f9c5c4918c088bdb402e8e1f5d77e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, belarus, yaptırım, batı
rusya, belarus, yaptırım, batı

Belarus ve Rusya’dan Batı’ya temel çıkarlarını dikkate alma çağrısı

23:10 17.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко / Multimedya arşivine gidinRusya - Belarus
Rusya - Belarus - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Belarus ve Rusya dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, ABD ve NATO’nun uluslararası güvenlik alanındaki son krizin sona ermesi için Belarus ve Rusya’nın temel çıkarlarını dikkate alması gerektiği kaydedildi.
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Belarus ve Rusya Dışişleri Bakanlarının ortak dış politika önceliklerine ilişkin ortak açıklamasını yayınladı.
Belge metninde, “Mevcut güvenlik krizinin sona ermesi için ABD ve NATO'nun gerilimi tırmandırmaya yönelik yıkıcı politikayı gözden geçirmeleri, gerilimi azaltma yönünde adımlar atmalarını, Belarus ve Rusya’nın temel çıkarlarını dikkate alma konusunda isteklilik göstermeleri gerekiyor. Çatışma potansiyelinin en aza indirilmesini sağlayacak çok kutupluluk, eşitlik ve güvenliğin bölünmezliği ilkelerine dayanan karşılıklı olarak kabul edilebilir bir arada yaşama parametrelerini geliştirmek için siyasi iradeye ihtiyaç var” denildi.
Belarus ve Rusya’nın ülkeler ve birlikleri arasında eşit ortaklık ilişkilerine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayalı olması gereken çok kutuplu, adil ve demokratik bir dünya düzeni kurma görevine bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, “Ülkelerimiz, güvenliğin bölünmezliği ilkesini tüm ülkeler için eşit uygulanması için çalışıyor ve bu ilkenin ihlalini kınıyor. Bazı ülkelerin ve birliklerinin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliğine zarar verecek şekilde güçlendirilmesi kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.
Minsk ve Moskova’nın, ülkelerin egemen eşitliği, ulusal kalkınma modellerinin ve hükümet biçimlerinin çeşitliliğine ve denkliğine saygı temelinde ortak bir Avrasya güvenlik alanının oluşturulmasını desteklediği belirtilen açıklamada, “Böyle bir alan, ülkelerimizin istikrarlı ve özgür gelişimini, halklarının refahını ve kalkınmasını, kimliklerinin korunmasını sağlamak için lazım” denildi.
Belarus ve Rusya’nın yapıcı, saygılı ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ilkelerine dayanan ülkelerle sürdürülebilir işbirliğine dayalı bağlar kurmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, iki ülkenin çıkarlarını sağlama amacıyla uluslararası platformlarda birbirlerine destek verdiği kaydedilerek şu sözlere yer verildi: "Birleşmiş Milletler’in ve Güvenlik Konseyi dahil başlıca kuruluşlarının dünya meselelerinde merkezi koordinasyon rolünün güçlendirilmesinden yanayız. Uluslararası hukuk normlarına, ülkelerin egemen eşitliği ve iç işlerine karışmama dahil BM Anlaşması’nın amaç ve ilkelerine olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Batı ülkelerinin BM’yi kendi çıkarlarına tabi kılma, BM’yi ülkeler üzerinde bir baskı platformuna dönüştürme, meşru olmayan 'kurallara dayalı dünya düzeni' kavramı çerçevesinde alternatif, kapsayıcı olmayan karar alma mekanizmaları oluşturma girişimlerinden endişe duyuyoruz."
Belarus ve Rusya’nın uluslararası kuruluşların çalışmalarının siyasallaşmasına ve hasım ülkeler tarafından teşvik edilen ayrımcı gündeme dahil olmasına ortaklaşa karşı çıktığı belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала