https://sputniknews.com.tr/20230517/bakan-soylu-turkiyenin-basinda-boza-pisirenlere-milletimiz-guzel-bir-cevap-vermistir-1071233972.html

Bakan Soylu: Türkiye'nin başında boza pişirenlere milletimiz güzel bir cevap vermiştir

Bakan Soylu: Türkiye'nin başında boza pişirenlere milletimiz güzel bir cevap vermiştir

Seçim sonuçları hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bir demokrasi şölenidir. Yıllarca ABD ve Avrupa'dan laf edip, demokrasi ve hukukun... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T20:34+0300

2023-05-17T20:34+0300

2023-05-17T20:37+0300

2023 türkiye seçimleri

süleyman soylu

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

ak parti

kemal kılıçdaroğlu

millet ittifakı

halkların demokratik partisi (hdp)

hdp

yeşil sol parti

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Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Soylu, partisinin Şişli İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde partililerle bir araya geldi.Soylu, teşkilat mensuplarına seçim sürecindeki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı durduğunu, yeniden parlamenter sistemi getirmek istediğini belirten Soylu, "Seçim sonucunda millet bir irade ortaya koydu. Milletimiz dedi ki 'Ben maceraya gitmem. Senin söylediğin parlamenter sistemi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de denedim. Bu sistemden de 5 yıldır memnunum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için Meclis'te 320'nin üzerinde milletvekili verdim. Sistem değişikliği için anayasa değişmeli. Bunun için de Meclis'te milletvekili lazım. Bu hakkı size vermedim' dedi. Böylece bunların en önemli birinci tezi ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.Muhalefetin bir diğer tezinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde de iktidarı devretmeyeceği" olduğunu aktaran Soylu, Erdoğan'ın sözleriyle bunu yalanladığını kaydetti.'Bizim demokrasimizde millet ne diyorsa o'Muhalefetin algı yönetimi çalışmalarını seçim sonrası da devam ettirdiğine dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:Ülkenin istikrarla çok büyük adımlar attığını dile getiren Soylu, Türkiye Yüzyılı'nda bölgedeki huzurun, savunma sanayisinde yerlilik oranının daha da artacağını kaydetti.Soylu, HDP'nin devamı olan Yeşil Sol Parti'nin oylarının yüzde 11,8'den yüzde 8,8'e düştüğünü aktararak, "Hem de 5 tane bileşenle aldı bu oyu. Millet onlara tarihi bir ders verdi. 'Bu ülkenin huzurunu bozmayın. Kürt kardeşlerimizin huzurunu bozmayın' dedi. Bunu Murat Karayılan anlar mı, anlamaz. Apo, Selo anlar mı, anlamaz. Onların neyden anladığı belli. Onlara o dilden konuşuyoruz. Oradaki Kürt kardeşlerimize de hizmetkar oluyoruz. Hizmetkar olmaya da devam edeceğiz. İnşallah terörü de temizlemeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.Daha sonra AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda da partililerle buluşan Soylu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için daha çok çalışacaklarını söyledi.'CHP Genel Merkezi'nde 2 büyükşehir belediye başkanına yaptılar'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 14 Mayıs'taki seçimlerin gecesi yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Soylu, şunları belirtti:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleriyle 25 yıldır hizmet ettiğinin altını çizen Soylu, seçimler için kalan sürede kendilerinin de Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için adım adım gezip çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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süleyman soylu, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, ak parti, kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, halkların demokratik partisi (hdp), hdp, yeşil sol parti