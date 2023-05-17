Bakan Soylu: Türkiye'nin başında boza pişirenlere milletimiz güzel bir cevap vermiştir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
E-Fatura için süre 1 Temmuz'da sona eriyor
07:09
107 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Parti Kurucusu Yeniçeri: Kılıçdaroğlu’nun kazanabilmesi için olağanüstü bir şey olması gerek
09:02
55 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Adaylar ve siyasi partiler 2. turda hangi stratejileri izleyecek?
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de yeniden hafta içi mesaisi
14:07
47 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Seçimde kaybeden Batı oldu
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçim değerlendirmesi ve dünyada yankıları
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yükselen milliyetçilik ne anlatıyor?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
YSK'dan yurt dışı kararı
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: Rize'de MHP'nin aldığı oylar CHP'ye yaradı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:59
6 dk
VERİ MAÇ
Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'la geçti
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Gıda arz güvenliği ve güvenilir gıda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçimleri ve dünyadaki yankıları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türk milliyetçileri kimler? İkinci tur nasıl şekillenecek?
17:07
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
YSK'dan itirazlara yönelik açıklama
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/bakan-soylu-turkiyenin-basinda-boza-pisirenlere-milletimiz-guzel-bir-cevap-vermistir-1071233972.html
Bakan Soylu: Türkiye'nin başında boza pişirenlere milletimiz güzel bir cevap vermiştir
Bakan Soylu: Türkiye'nin başında boza pişirenlere milletimiz güzel bir cevap vermiştir
Seçim sonuçları hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bir demokrasi şölenidir. Yıllarca ABD ve Avrupa'dan laf edip, demokrasi ve hukukun... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T20:34+0300
2023-05-17T20:37+0300
2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
mansur yavaş
ekrem imamoğlu
ak parti
kemal kılıçdaroğlu
millet ittifakı
halkların demokratik partisi (hdp)
hdp
yeşil sol parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071233680_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_1dd27220df9b6070b518729d85b23b47.jpg
Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Soylu, partisinin Şişli İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde partililerle bir araya geldi.Soylu, teşkilat mensuplarına seçim sürecindeki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı durduğunu, yeniden parlamenter sistemi getirmek istediğini belirten Soylu, "Seçim sonucunda millet bir irade ortaya koydu. Milletimiz dedi ki 'Ben maceraya gitmem. Senin söylediğin parlamenter sistemi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de denedim. Bu sistemden de 5 yıldır memnunum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için Meclis'te 320'nin üzerinde milletvekili verdim. Sistem değişikliği için anayasa değişmeli. Bunun için de Meclis'te milletvekili lazım. Bu hakkı size vermedim' dedi. Böylece bunların en önemli birinci tezi ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.Muhalefetin bir diğer tezinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde de iktidarı devretmeyeceği" olduğunu aktaran Soylu, Erdoğan'ın sözleriyle bunu yalanladığını kaydetti.'Bizim demokrasimizde millet ne diyorsa o'Muhalefetin algı yönetimi çalışmalarını seçim sonrası da devam ettirdiğine dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:Ülkenin istikrarla çok büyük adımlar attığını dile getiren Soylu, Türkiye Yüzyılı'nda bölgedeki huzurun, savunma sanayisinde yerlilik oranının daha da artacağını kaydetti.Soylu, HDP'nin devamı olan Yeşil Sol Parti'nin oylarının yüzde 11,8'den yüzde 8,8'e düştüğünü aktararak, "Hem de 5 tane bileşenle aldı bu oyu. Millet onlara tarihi bir ders verdi. 'Bu ülkenin huzurunu bozmayın. Kürt kardeşlerimizin huzurunu bozmayın' dedi. Bunu Murat Karayılan anlar mı, anlamaz. Apo, Selo anlar mı, anlamaz. Onların neyden anladığı belli. Onlara o dilden konuşuyoruz. Oradaki Kürt kardeşlerimize de hizmetkar oluyoruz. Hizmetkar olmaya da devam edeceğiz. İnşallah terörü de temizlemeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.Daha sonra AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda da partililerle buluşan Soylu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için daha çok çalışacaklarını söyledi.'CHP Genel Merkezi'nde 2 büyükşehir belediye başkanına yaptılar'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 14 Mayıs'taki seçimlerin gecesi yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Soylu, şunları belirtti:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleriyle 25 yıldır hizmet ettiğinin altını çizen Soylu, seçimler için kalan sürede kendilerinin de Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için adım adım gezip çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071233680_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3da9eab2b65527a6714b5e260bb95e2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, ak parti, kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, halkların demokratik partisi (hdp), hdp, yeşil sol parti
süleyman soylu, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, ak parti, kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, halkların demokratik partisi (hdp), hdp, yeşil sol parti

Bakan Soylu: Türkiye'nin başında boza pişirenlere milletimiz güzel bir cevap vermiştir

20:34 17.05.2023 (güncellendi: 20:37 17.05.2023)
© İHA / BATUHAN ALTINBAŞ-AW893212Süleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© İHA / BATUHAN ALTINBAŞ-AW893212
Abone olTelegram
Seçim sonuçları hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bir demokrasi şölenidir. Yıllarca ABD ve Avrupa'dan laf edip, demokrasi ve hukukun üstünlüğü diye Türkiye'nin başında boza pişirenlere milletimiz güzel bir cevap vermiştir" dedi.
Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Soylu, partisinin Şişli İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde partililerle bir araya geldi.
Soylu, teşkilat mensuplarına seçim sürecindeki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı durduğunu, yeniden parlamenter sistemi getirmek istediğini belirten Soylu, "Seçim sonucunda millet bir irade ortaya koydu. Milletimiz dedi ki 'Ben maceraya gitmem. Senin söylediğin parlamenter sistemi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de denedim. Bu sistemden de 5 yıldır memnunum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için Meclis'te 320'nin üzerinde milletvekili verdim. Sistem değişikliği için anayasa değişmeli. Bunun için de Meclis'te milletvekili lazım. Bu hakkı size vermedim' dedi. Böylece bunların en önemli birinci tezi ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.
Muhalefetin bir diğer tezinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde de iktidarı devretmeyeceği" olduğunu aktaran Soylu, Erdoğan'ın sözleriyle bunu yalanladığını kaydetti.

'Bizim demokrasimizde millet ne diyorsa o'

Muhalefetin algı yönetimi çalışmalarını seçim sonrası da devam ettirdiğine dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Seçimler bitti, 2,5 milyon oy farkla Tayyip Erdoğan birinci turu kazandı. 275 bin oya ihtiyacımız var. Biz, ABD'de seçimlerin nasıl kazanıldığını biliyoruz. 2014'te Al Gore kazandı ama yerine başka bir ismi başkan yaptılar. Bu seçimde de ABD'de mevcut Başkan Biden hem de bir önceki Başkan Trump yarışırlarken seçimler bitti, mektuplu oy devreye girdi. Yani seçimlerde insanlar farklı oy kullandı, mektupla farklı oy kullandı. Siz gelin onu benim külahıma anlatın. Çünkü ABD derin devleti Trump'ın kazanmasını istemedi, Biden'a yol verdi. Onların demokrasisi bu kadar. Peki bizim demokrasimiz ne nasıl? Bizim demokrasimizde millet ne diyorsa o. '275 bin oy için 2. tura gideceksiniz.' Başımızın üzerine. Milletin iradesinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu bir demokrasi şölenidir. Yıllarca ABD ve Avrupa'dan laf edip, demokrasi ve hukukun üstünlüğü diye Türkiye'nin başında boza pişirenlere milletimiz güzel bir cevap vermiştir."
Ülkenin istikrarla çok büyük adımlar attığını dile getiren Soylu, Türkiye Yüzyılı'nda bölgedeki huzurun, savunma sanayisinde yerlilik oranının daha da artacağını kaydetti.
Soylu, HDP'nin devamı olan Yeşil Sol Parti'nin oylarının yüzde 11,8'den yüzde 8,8'e düştüğünü aktararak, "Hem de 5 tane bileşenle aldı bu oyu. Millet onlara tarihi bir ders verdi. 'Bu ülkenin huzurunu bozmayın. Kürt kardeşlerimizin huzurunu bozmayın' dedi. Bunu Murat Karayılan anlar mı, anlamaz. Apo, Selo anlar mı, anlamaz. Onların neyden anladığı belli. Onlara o dilden konuşuyoruz. Oradaki Kürt kardeşlerimize de hizmetkar oluyoruz. Hizmetkar olmaya da devam edeceğiz. İnşallah terörü de temizlemeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.
Daha sonra AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda da partililerle buluşan Soylu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için daha çok çalışacaklarını söyledi.

'CHP Genel Merkezi'nde 2 büyükşehir belediye başkanına yaptılar'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 14 Mayıs'taki seçimlerin gecesi yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Soylu, şunları belirtti:
"6-8 Ekim olaylarında Selo'nun eline bir kağıt vermişlerdi, milleti kırdırma talimatı vermişlerdi. O kağıdı okurken terliyordu. Şimdi aynısını CHP Genel Merkezi'nde 2 büyükşehir belediye başkanına yaptılar. Sanki adamlar tutuklu, ellerine iki kağıt verdiler. Dediler ki 'Anlatın bakalım, seçimi nasıl kazandığımızı. Milleti ikna edin, kandırın.' O gece kandırabildiler mi? Çünkü milli irade sandıkta. On binlerce sandık görevlisi var. Sonuçların ne olduğunu en iyi kendileri biliyorlar. Onlar birbirlerini aldatmışlar. Türkiye onlardan bir özür bekledi, dilediler mi? Ben yasaya göre onların amiriyim. Disiplin açısından biliyorsunuz bana bağlılar. Ben aziz milletimizden onların adına özür diliyorum. Yanlış yaptılar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleriyle 25 yıldır hizmet ettiğinin altını çizen Soylu, seçimler için kalan sürede kendilerinin de Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için adım adım gezip çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала