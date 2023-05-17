https://sputniknews.com.tr/20230517/bakan-kurum-paylasti-benim-de-kanima-cok-dokundu-guzel-kardesim-ama-hic-uzulme-1071235613.html
Bakan Kurum paylaştı: 'Benim de kanıma çok dokundu güzel kardeşim ama hiç üzülme'
Bakan Kurum paylaştı: 'Benim de kanıma çok dokundu güzel kardeşim ama hiç üzülme'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim sonuçları üzerinden depremzedelere yönelik yapılan sert eleştirilere üzüldüğünü söyleyen... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T21:43+0300
2023-05-17T21:43+0300
2023-05-17T21:47+0300
2023 türkiye seçimleri
cumhurbaşkanı
ak parti
hatay
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'de esnaf lokantasını ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.Bakan Kurum'un temaslarda bulunduğu sırada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da AFAD gönüllüsü olarak çalışan bir kişi yanına geldi.Kurum'a, 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesindeki seçmenlerin tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmasıyla ilgili yapılan ağır eleştirilere çok üzüldüğünü belirten kişi, deprem bölgesine giderek gönüllü bir şekilde AFAD'a katıldığını anlattı:'Depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz'AFAD gönüllüsü kişinin elini tutan Bakan Kurum ise "Biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Muhalefetin oraya yapacaklarına da vadettiklerine de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Allah'ın izniyle o sözü de tutacağız" ifadelerini kullandı.Öte yandan Bakan Kurum, AFAD gönüllüsüyle yaptığı bu sohbetin videosunu sosyal medya hesabından, "Benim de kanıma çok dokundu güzel kardeşim ama hiç üzülme, biz varız. Sözümüzü tutacağız" ifadeleriyle paylaştı.
hatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
cumhurbaşkanı, ak parti, hatay, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanı, ak parti, hatay, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
Bakan Kurum paylaştı: 'Benim de kanıma çok dokundu güzel kardeşim ama hiç üzülme'
21:43 17.05.2023 (güncellendi: 21:47 17.05.2023) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim sonuçları üzerinden depremzedelere yönelik yapılan sert eleştirilere üzüldüğünü söyleyen kişiyle yaşadığı diyaloğu paylaştı. Bakan Kurum, "Benim de kanıma çok dokundu, güzel kardeşim, ama hiç üzülme, biz buradayız" ifadesini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'de esnaf lokantasını ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.
Bakan Kurum'un temaslarda bulunduğu sırada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da AFAD gönüllüsü olarak çalışan bir kişi yanına geldi.
Kurum'a, 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesindeki seçmenlerin tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmasıyla ilgili yapılan ağır eleştirilere çok üzüldüğünü belirten kişi, deprem bölgesine giderek gönüllü bir şekilde AFAD'a katıldığını anlattı:
"Üç çocuğum var, biri 6 aylık. Hatay'da çalışmalarda bulundum. Lakin bu seçimlere sebep, deprem bölgesindeki adamlara AK Parti seçildi diye hakaret ediyorlar. Orada ben Ankara Büyükşehir Belediyesinin arabasından bir tane şişe su alıp içmiştim. Onun da parasını Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2,5 lira olarak hediye gönderdim. Allah aşkına bunlara yedirmeyin. Allah'ın izniyle sandıkları bırakmayalım."
'Depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz'
AFAD gönüllüsü kişinin elini tutan Bakan Kurum ise "Biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Muhalefetin oraya yapacaklarına da vadettiklerine de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Allah'ın izniyle o sözü de tutacağız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bakan Kurum, AFAD gönüllüsüyle yaptığı bu sohbetin videosunu sosyal medya hesabından, "Benim de kanıma çok dokundu güzel kardeşim ama hiç üzülme, biz varız. Sözümüzü tutacağız" ifadeleriyle paylaştı.