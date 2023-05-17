https://sputniknews.com.tr/20230517/avustralyali-tenisci-kyrgios-fransa-aciktan-cekildi-1071197966.html
Avustralyalı tenisçi Kyrgios, Fransa Açık'tan çekildi
Avustralyalı tenisçi Kyrgios, Fransa Açık'tan çekildi
Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, diz sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'tan çekildi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T03:13+0300
2023-05-17T03:13+0300
2023-05-17T03:13+0300
spor
fransa açık tenis turnuvası
nick kyrgios
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28 yaşındaki Kyrgios'un menajeri Daniel Horsfall, ocak ayında dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edilen oyuncunun Fransa Açık'a katılmayacağını duyurdu.Kyrgios, aynı sakatlık nedeniyle ülkesinde düzenlenen yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta da korta çıkamamıştı.Geçen yıl Wimbledon'da final oynayan Kyrgios, dünya klasmanında 26. sırada yer alıyor.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
fransa açık tenis turnuvası, nick kyrgios
fransa açık tenis turnuvası, nick kyrgios
Avustralyalı tenisçi Kyrgios, Fransa Açık'tan çekildi
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Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, diz sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'tan çekildi.
28 yaşındaki Kyrgios'un menajeri Daniel Horsfall, ocak ayında dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edilen oyuncunun Fransa Açık'a katılmayacağını duyurdu.
Kyrgios, aynı sakatlık nedeniyle ülkesinde düzenlenen yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta da korta çıkamamıştı.
Geçen yıl Wimbledon'da final oynayan Kyrgios, dünya klasmanında 26. sırada yer alıyor.