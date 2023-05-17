https://sputniknews.com.tr/20230517/almanyada-gozaltina-alinan-turk-gazeteciler-hukuk-yoluyla-hakkimizi-arayacagiz-1071233285.html

Almanya'da gözaltına alınan Türk gazeteciler: Hukuk yoluyla hakkımızı arayacağız

Almanya'da gözaltına alınan Türk gazeteciler: Hukuk yoluyla hakkımızı arayacağız

Almanya'da bu sabah evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan ve akşama doğru serbest bırakılan Türk gazeteciler İsmail Erel ile Cemil Albay, adeta bir... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T20:13+0300

2023-05-17T20:13+0300

2023-05-17T20:13+0300

türkiye

ismail erel

cemil albay

gözaltı

gazeteciler

almanya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071230229_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_919e66993b7477444fbce68851a54ae9.jpg

Sabah gazetesinin Frankfurt temsilciliğinde çalışan Sabah gazetesi Almanya temsilcisi İsmail Erel ve Sabah gazetesi Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay, serbest bırakılmalarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.İsmail Erel, 'bir kişinin yalan yanlış şikayeti üzerine evlerinde arama yapıldığını ve emniyete götürüldükleriniW belirterek, "Bu ortaya çıkacak. Tamamen hukuk yoluyla. Buna karar veren, buna ikna edilen savcı da hakim de, bunların hepsi için hukuk yoluyla hakkımızı arayacağız. Şikayeti yapan kişi hakkında tabii ki iftiradan dolayı karşı dava açılacak" dedi.'Polislerin bizim yatak odamıza girdiğini gördüm'Erel, saat 06.00 sıralarında kızının yatak odasına geldiğini ifade ederek, "Kızım 'Baba polis geldi' dedi. Korkmuş, ürkmüş. Camdan bir baktım aşağıda yaklaşık 20-30 polis duruyordu. Arkama döndüm, baktım ve polislerin bizim yatak odamıza girdiğini gördüm. Nedir dedim suçlama, bir şeyler söylediler" diye konuştu.Polise evine bu şekilde giremeyeceklerini, ifade vermeyeceğini anlattığını dile getiren Erel, "Gazetecinin belli hakları vardır, gazeteci mahremiyeti vardır, kaynakların gizli tutulması gerekir dememe rağmen ne kadar cep telefonu, dijital medya, tablet bilgisayar varsa el koydular. İşimi engelliyorsunuz sonuçta bir gazetecinin en önemli şeyi telefonudur, bilgisayarıdır dedim. Bunların hepsine el koydular. Arama 3,5 saat sürdü. Sonra Darmstadt'a emniyet müdürlüğüne götürüldük. Orada da yaklaşık 4,5 saat kaldım. Sonuçta 06.00'da başlayan olay 8,5 saat sonra bitti ve salıverildim" dedi.'Evimde köpeklerle arama yapıldı'Cemil Albay da yurt dışındaki firari FETÖ üyesi Cevheri Güven'in şikayetiyle saat 06.00'da evine baskın düzenlendiğini söyledi.Albay, evinde arama yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:'Bir teröriste gösterilen muamele gibi muamele gördük'Albay, gözaltına alınma şeklinin "bir teröristin, bir ajanın" tutuklanma şekline benzediğini ifade ederek "Emniyet müdürlüğüne götürüldükten sonra parmak izimiz, avuç içi izimiz alındı, fotoğraflarımız çekildi. Yani bir teröriste gösterilen muamele gibi muamele gördük" diye konuştu.Darmstadt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Güney Hessen Polis Merkezinden yapılan ortak açıklamada da Darmstadt Savcılığı tarafından kişisel verilerin yayılmasını tehlikeye atma şüphesiyle yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak, polisin bu sabah Mörfelden-Walldorf'ta iki gazetecinin özel mülklerinde arama yaptığı belirtildi.Açıklamada, arama sırasında diğer eşyaların yanı sıra elektronik depolama ortamının ve diğer kanıtların güvence altına alındığı, kriminal polis incelemesinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakıldığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230517/cavusoglu-almanyada-sabah-gazetesi-temsilcilerinin-gozaltina-alinmasini-degerlendirdi-1071231796.html

türkiye

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ismail erel , cemil albay, gözaltı, gazeteciler, almanya