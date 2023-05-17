https://sputniknews.com.tr/20230517/almanya-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1071231620.html

Almanya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Almanya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Diplomatik kaynaklar: Almanya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve gazetecilerin gözaltına alınmasının basın ve ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığı... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T18:54+0300

2023-05-17T18:54+0300

2023-05-17T19:00+0300

almanya

gazeteci

gazeteciler

türkiye

ismail erel

cemil albay

dışişleri bakanlığı

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Diplomatik kaynaklar tarafından edinilen bilgiye göre Almanya’da bugün Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin gözaltına alınması nedeniyle Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Diplomatik kaynaklarca yapılan açıklamada "Alman Büyükelçisine, bahsi geçenlerin gözaltına alınmasının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu, basın ve ifade özgürlüğünün ağır bir ihlalini teşkil eden eylemi kınadığımız, bunun ülkemizdeki seçimlerin hemen ardından yapılmasını maksatlı bulduğumuz kuvvetli ifadelerle vurgulanmıştır. Alman Büyükelçiye ayrıca, FETÖ üyelerinin Almanya’da Türk gazetecileri hedef aldıkları ve gazetecilik yapmalarını engellediği, Alman makamlarının buna alet olmaması gerektiği de iletilmiştir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230517/almanyada-gozaltina-alinan-turk-gazeteciler-serbest-birakildi-1071230117.html

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almanya, gazeteci, gazeteciler, ismail erel , cemil albay, dışişleri bakanlığı