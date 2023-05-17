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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/ak-partili-arslan-cumhurbaskanimizi-yeniden-bu-vazifeye-tasiyarak-turkiye-yuzyilini-insa-edecegiz-1071209023.html
AK Partili Arslan: Cumhurbaşkanımızı yeniden bu vazifeye taşıyarak, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz
AK Partili Arslan: Cumhurbaşkanımızı yeniden bu vazifeye taşıyarak, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz
AK Parti Milletvekili Ali İhsan Arslan, "Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla yeniden bu vazifeye taşıyarak, bu ülkedeki iktidarı-muhalifi herkesle el ele verip... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
politika
ali ihsan arslan
ak parti
seçim
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Seçimin ikinci tura kaldığını hatırlatan Arslan, 14 Mayıs seçimlerini Türkiye'nin büyük bir demokratik olgunluk içinde tamamladığını söyledi.Seçmenlerin yüzde 88.8'nin sandığa gittiğini, bu durumun de ülke adına herkesin gurur vesilesi olduğunu belirten Arslan, "Yaklaşık 56 milyon kişinin oy kullanması, halkımızın demokratik olgunluğunun ve sandığa güvenin göstergesidir. Siyasi görüşleri ne olursa olsun, suhuletle oy kullanarak iradesini sandığa yansıtan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Arslan, şu ifadelere yer verdi:
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politika, ali ihsan arslan, ak parti, seçim

AK Partili Arslan: Cumhurbaşkanımızı yeniden bu vazifeye taşıyarak, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz

12:40 17.05.2023
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AA
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AK Parti Milletvekili Ali İhsan Arslan, "Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla yeniden bu vazifeye taşıyarak, bu ülkedeki iktidarı-muhalifi herkesle el ele verip büyük ve kalkınmış Türkiye’yi, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Seçimin ikinci tura kaldığını hatırlatan Arslan, 14 Mayıs seçimlerini Türkiye'nin büyük bir demokratik olgunluk içinde tamamladığını söyledi.
Seçmenlerin yüzde 88.8'nin sandığa gittiğini, bu durumun de ülke adına herkesin gurur vesilesi olduğunu belirten Arslan, "Yaklaşık 56 milyon kişinin oy kullanması, halkımızın demokratik olgunluğunun ve sandığa güvenin göstergesidir. Siyasi görüşleri ne olursa olsun, suhuletle oy kullanarak iradesini sandığa yansıtan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Arslan, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyadaki demokratik ülkelerin çoğunda seçimlere katılım oranının, Türkiye’deki kadar yüksek olmadığını biliyoruz. Batı demokrasilerinin çoğunda sandık başına gitme oranı yüzde 50’lere kadar düşerken, ülkemizde yüzde 88,8 gibi çok büyük bir orana ulaşılması, bizdeki demokratik hayatın, sandığa inancın ve saygının gücünü açıkça ortaya koymuştur. Milletimizin sandığa teveccühü, katılımı, çoğulculuğu, siyasetin milli iradeye bağlılığının ispatıdır. Özellikle 21 yıllık iktidarımızda, vatandaşlarımızın sandığa olan güveni daha da güçlenmiştir.Cumhurbaşkanımız'da “milli iradenin üstünde güç tanımam” sözleriyle, ülke yönetiminde tek meşru kaynağın halkın iradesi olduğunu ifade ederek, demokrasiye verdiğimiz önemi her fırsatta dile getirir. 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye’nin farklı siyasi yönelimlerinin, kültürel çeşitliliğin Meclis’e yansıdığını söyleyebiliriz. Bu açıdan Meclisimiz farklı etnik, kimlik, bölge, kültür, ideolojilerin temsil edildiği, yasama faaliyetinin icra edildiği zengin bir kültürel havzadır. Pazar günkü seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan tek adamlık, otoriter yönetim gibi yalan ve iftiralar arasında yalnızca 0,5’lik bir fark, 49,5’lik oy ile sonuçlara itiraz dahi etmedenikinci turda mücadele için şimdiden çalışmalara başladı. Nitekim Cumhurbaşkanımız seçim gecesi yaptığı “Balkon Konuşması”nda rakiplerinin aksine manipülatif “kazandık” yalanına tevessül etmeyip her zaman olduğu gibi demokrasinin, ülkemizin demokrasi kültürünün kazandığını ifade etti. Şimdi önümüzde 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu var. Bizler AK Parti teşkilatları olarak sabrederek, yılgınlığa, rehavete kapılmadan, bu turun bir öncekinden daha da önemli olduğu bilinciyle çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz.Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla yeniden bu vazifeye taşıyarak, bu ülkedeki iktidarı-muhalifi herkesle el ele verip büyük ve kalkınmış Türkiye’yi, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz."

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