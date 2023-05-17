https://sputniknews.com.tr/20230517/ak-parti-sozcusu-celik-deprem-bolgesindekilere-saygisizlik-edenler-karsilarinda-bizi-bulacaklar-1071214369.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Deprem bölgesindekilere saygısızlık edenler, karşılarında bizi bulacaklar

AK Parti Sözcüsü Çelik: Deprem bölgesindekilere saygısızlık edenler, karşılarında bizi bulacaklar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T13:41+0300

2023-05-17T13:41+0300

2023-05-17T13:41+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

depremzede

ömer çelik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065845502_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_0e4f0fe39012db6cf47409c7626f60df.jpg

Çelik, sosyal medya hesabından, deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösterdi.Çelik, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230517/omer-celik-charlie-hebdo-adli-dergi-bir-nefret-suclari-bultenidir-1071208391.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, depremzede, ömer çelik