https://sputniknews.com.tr/20230517/ak-parti-sozcusu-celik-deprem-bolgesindekilere-saygisizlik-edenler-karsilarinda-bizi-bulacaklar-1071214369.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Deprem bölgesindekilere saygısızlık edenler, karşılarında bizi bulacaklar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Deprem bölgesindekilere saygısızlık edenler, karşılarında bizi bulacaklar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T13:41+0300
2023-05-17T13:41+0300
2023-05-17T13:41+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
depremzede
ömer çelik
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Çelik, sosyal medya hesabından, deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösterdi.Çelik, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar." değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230517/omer-celik-charlie-hebdo-adli-dergi-bir-nefret-suclari-bultenidir-1071208391.html
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türkiye, depremzede, ömer çelik
türkiye, depremzede, ömer çelik
AK Parti Sözcüsü Çelik: Deprem bölgesindekilere saygısızlık edenler, karşılarında bizi bulacaklar
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından, deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösterdi.
Çelik, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar." değerlendirmesinde bulundu.