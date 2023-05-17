https://sputniknews.com.tr/20230517/ak-parti-ispartada-milletvekili-sayisini-ikiye-cikardi--1071196641.html

AK Parti Isparta'da milletvekili sayısını ikiye çıkardı

AK Parti Isparta'da milletvekili sayısını ikiye çıkardı

AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin, merkez ilçe seçim kuruluna itirazlarından sonra yapılan düzeltmeler sonucu 14 Mayıs'taki seçimlerde partisinin... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T01:49+0300

2023-05-17T01:49+0300

2023-05-17T01:49+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

serkan keskin

isparta

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AK Partili Keskin, AK Parti Isparta İl Başkanlığı'ndaki toplantı salonunda yaptığı açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin ilçe seçim kurulunun bazı birleştirme tutanaklarında maddi hatalar tespit ettiklerini söyledi.Hatalar nedeniyle ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduklarını belirten Keskin, sürecin sükunetle takip edildiğini dile getirdi.Keskin, ilçe seçim kurulunca başvurularının incelendiğini kaydederek, "Düzeltmelerden sonra Yüksek Seçim Kurulunun son verilerine göre AK Parti'nin Isparta'daki oyu 96 bin 634, İYİ Parti'nin ise 48 bin 270 olarak bulunmaktadır. Bu veriler ışığında Isparta'dan AK Parti'nin iki milletvekili çıkardığı anlaşılmaktadır" ifadesini kullandı.Keskin, 28. dönemde TBMM'de Isparta'yı AK Parti adına Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun'un temsil edeceğini kaydetti.Osman Zabun da Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, "Şu andaki verilerden yola çıkarak sizlerle paylaştığımız tablo budur. İnşallah bu süreçler tamamlandıktan sonra hukuki bir süreç olmadığı takdirde tablo Isparta AK Parti'nin iki milletvekiliyle temsil edeceğini göstermektedir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230409/yesil-sol-partinin-milletvekili-adaylari-belli-oldu-1069419762.html

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