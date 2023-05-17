https://sputniknews.com.tr/20230517/ahmet-hakan-guya-chpde-her-sey-hazirdi-sonuc-hicbiri-olmadi-bilgiler-eksikti-1071200628.html
Ahmet Hakan: Güya CHP'de her şey hazırdı, sonuç, hiçbiri olmadı bilgiler eksikti
Ahmet Hakan: Güya CHP'de her şey hazırdı, sonuç, hiçbiri olmadı bilgiler eksikti
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin seçimlere hazırlıksız girdiğini belirtti ve "Bilgiler eksikti. Veriler eksikti. Simülasyonlar yanıltıcıydı"... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T09:36+0300
2023-05-17T09:36+0300
2023-05-17T09:40+0300
2023 türkiye seçimleri
ahmet hakan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Ahmet Hakan, 14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin hazırlıksız olduğunu öne sürdü. Ahmet Hakan, "Güya CHP’de her şey hazırdı. Güya ıslak imzalı tutanaklar erkenden CHP Genel Merkezi’ne gelecekti. Güya anında süper teknolojik yazılımlarla sonuçlar işlenecekti. Güya manipülasyonlara geçit vermeyerek önlem alacaklardı. Sonuç? Hiçbiri olmadı. Bilgiler eksikti. Veriler eksikti. Simülasyonlar yanıltıcıydı" dedi.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında 2018'de Muharrem İnce'nin sözlerini hatırlattı ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230517/imamoglu-ve-yavastan-2-tur-paylasimi-siki-bir-calismaya-basliyoruz-1071197664.html
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ahmet hakan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ahmet hakan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Ahmet Hakan: Güya CHP'de her şey hazırdı, sonuç, hiçbiri olmadı bilgiler eksikti
09:36 17.05.2023 (güncellendi: 09:40 17.05.2023) Abone ol
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin seçimlere hazırlıksız girdiğini belirtti ve "Bilgiler eksikti. Veriler eksikti. Simülasyonlar yanıltıcıydı" diyerek eleştirilerde bulundu.
Ahmet Hakan, 14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin hazırlıksız olduğunu öne sürdü. Ahmet Hakan, "Güya CHP’de her şey hazırdı. Güya ıslak imzalı tutanaklar erkenden CHP Genel Merkezi’ne gelecekti. Güya anında süper teknolojik yazılımlarla sonuçlar işlenecekti. Güya manipülasyonlara geçit vermeyerek önlem alacaklardı. Sonuç? Hiçbiri olmadı. Bilgiler eksikti. Veriler eksikti. Simülasyonlar yanıltıcıydı" dedi.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında
2018'de Muharrem İnce'nin sözlerini hatırlattı ve şunları ekledi:
"2018’de Muharrem İnce “Elimde veri yok, ne diye ortaya çıkayım” diyerek seçim gecesi ortaya çıkmadığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. 2023’te de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, ellerinde olmayan verilerle yanlış ve yanıltıcı bilgiler vererek eleştirilerin hedefi oldu. Her iki olayın da esas sorumlusu aynı kişiydi: CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel. Ve Adıgüzel sonunda istifa ettirildi. Demek ki CHP’nin bir liyakatsizliğe son vermesi için iki seçim kaybetmesi gerekiyormuş."