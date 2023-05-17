Ahmet Hakan: Güya CHP'de her şey hazırdı, sonuç, hiçbiri olmadı bilgiler eksikti

"2018’de Muharrem İnce “Elimde veri yok, ne diye ortaya çıkayım” diyerek seçim gecesi ortaya çıkmadığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. 2023’te de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, ellerinde olmayan verilerle yanlış ve yanıltıcı bilgiler vererek eleştirilerin hedefi oldu. Her iki olayın da esas sorumlusu aynı kişiydi: CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel. Ve Adıgüzel sonunda istifa ettirildi. Demek ki CHP’nin bir liyakatsizliğe son vermesi için iki seçim kaybetmesi gerekiyormuş."