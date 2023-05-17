Ahmet Hakan: Güya CHP'de her şey hazırdı, sonuç, hiçbiri olmadı bilgiler eksikti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
E-Fatura için süre 1 Temmuz'da sona eriyor
07:09
107 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Parti Kurucusu Yeniçeri: Kılıçdaroğlu’nun kazanabilmesi için olağanüstü bir şey olması gerek
09:02
55 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Adaylar ve siyasi partiler 2. turda hangi stratejileri izleyecek?
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de yeniden hafta içi mesaisi
14:07
47 dk
ANKARA FARKI
İkinci tur sonrası CHP'yi ne bekliyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçim değerlendirmesi ve dünyada yankıları
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yükselen milliyetçilik ne anlatıyor?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
YSK'dan yurt dışı kararı
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve 46 yıl sonra gelen CHP rüzgarı!
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/ahmet-hakan-guya-chpde-her-sey-hazirdi-sonuc-hicbiri-olmadi-bilgiler-eksikti-1071200628.html
Ahmet Hakan: Güya CHP'de her şey hazırdı, sonuç, hiçbiri olmadı bilgiler eksikti
Ahmet Hakan: Güya CHP'de her şey hazırdı, sonuç, hiçbiri olmadı bilgiler eksikti
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin seçimlere hazırlıksız girdiğini belirtti ve "Bilgiler eksikti. Veriler eksikti. Simülasyonlar yanıltıcıydı"... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T09:36+0300
2023-05-17T09:40+0300
2023 türkiye seçimleri
ahmet hakan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462160_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_1f81d955833fec9e22a1885d7c24195c.png
Ahmet Hakan, 14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin hazırlıksız olduğunu öne sürdü. Ahmet Hakan, "Güya CHP’de her şey hazırdı. Güya ıslak imzalı tutanaklar erkenden CHP Genel Merkezi’ne gelecekti. Güya anında süper teknolojik yazılımlarla sonuçlar işlenecekti. Güya manipülasyonlara geçit vermeyerek önlem alacaklardı. Sonuç? Hiçbiri olmadı. Bilgiler eksikti. Veriler eksikti. Simülasyonlar yanıltıcıydı" dedi.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında 2018'de Muharrem İnce'nin sözlerini hatırlattı ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230517/imamoglu-ve-yavastan-2-tur-paylasimi-siki-bir-calismaya-basliyoruz-1071197664.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462160_186:0:1759:1180_1920x0_80_0_0_76f1b2997dc9007bcfdc717ece897ece.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ahmet hakan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ahmet hakan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Ahmet Hakan: Güya CHP'de her şey hazırdı, sonuç, hiçbiri olmadı bilgiler eksikti

09:36 17.05.2023 (güncellendi: 09:40 17.05.2023)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© Fotoğraf : YouTube
Abone olTelegram
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin seçimlere hazırlıksız girdiğini belirtti ve "Bilgiler eksikti. Veriler eksikti. Simülasyonlar yanıltıcıydı" diyerek eleştirilerde bulundu.
Ahmet Hakan, 14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin hazırlıksız olduğunu öne sürdü. Ahmet Hakan, "Güya CHP’de her şey hazırdı. Güya ıslak imzalı tutanaklar erkenden CHP Genel Merkezi’ne gelecekti. Güya anında süper teknolojik yazılımlarla sonuçlar işlenecekti. Güya manipülasyonlara geçit vermeyerek önlem alacaklardı. Sonuç? Hiçbiri olmadı. Bilgiler eksikti. Veriler eksikti. Simülasyonlar yanıltıcıydı" dedi.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında 2018'de Muharrem İnce'nin sözlerini hatırlattı ve şunları ekledi:
"2018’de Muharrem İnce “Elimde veri yok, ne diye ortaya çıkayım” diyerek seçim gecesi ortaya çıkmadığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. 2023’te de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, ellerinde olmayan verilerle yanlış ve yanıltıcı bilgiler vererek eleştirilerin hedefi oldu. Her iki olayın da esas sorumlusu aynı kişiydi: CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel. Ve Adıgüzel sonunda istifa ettirildi. Demek ki CHP’nin bir liyakatsizliğe son vermesi için iki seçim kaybetmesi gerekiyormuş."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
İmamoğlu ve Yavaş'tan '2. tur' paylaşımı: Sıkı bir çalışmaya başlıyoruz
02:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала