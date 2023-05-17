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ABD: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz
ABD: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatıldığı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
abd dışişleri bakanlığı
tahıl
recep tayyip erdoğan
vedant patel
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatıldığı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in (BM) bu konudaki ortak çabasını güçlü bir şekilde desteklediklerini bildirdi.Günlük basın toplantısında Patel, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılması açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, BM ve Türkiye'nin küresel gıda ve tahıl fiyatlarını düşük tutmak için gösterdikleri çabaları güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Patel, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasının önemine vurgu yaparken Rusya'yı eleştirdi.Dünyanın birkaç haftada bir Moskova'ya tahıl koridorunun önemini hatırlatmak zorunda kalmaması gerektiğini söyleyen Patel, şöyle konuştu:Rusya'nın operasyonunu sona erdirmesi gerektiğini ifade eden Patel, 'savaşın sona ermesinin tarımsal ticaretin normale dönmesine ve küresel gıda güvenliğinin önemli ölçüde iyileşmesine olanak sağlayacağını' belirtti. Uzatmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurduCumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulunmuştu.
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abd, abd dışişleri bakanlığı, tahıl, recep tayyip erdoğan, vedant patel

ABD: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

20:47 17.05.2023 (güncellendi: 21:18 17.05.2023)
© AAABD Dışişleri Bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatıldığı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatıldığı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in (BM) bu konudaki ortak çabasını güçlü bir şekilde desteklediklerini bildirdi.
Günlük basın toplantısında Patel, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılması açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, BM ve Türkiye'nin küresel gıda ve tahıl fiyatlarını düşük tutmak için gösterdikleri çabaları güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Patel, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasının önemine vurgu yaparken Rusya'yı eleştirdi.
Dünyanın birkaç haftada bir Moskova'ya tahıl koridorunun önemini hatırlatmak zorunda kalmaması gerektiğini söyleyen Patel, şöyle konuştu:
"Birkaç haftada bir Moskova'ya sözlerini tutmaları ve insanların açlığını Ukrayna'ya karşı savaşlarında silah olarak kullanmalarına son vermelerini hatırlatmak zorunda kalmamalıyız. Rusya'ya tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşması için denetimleri engellemeyi bırakması gerektiğini hatırlatmak zorunda kalmamalıyız. Dünyanın Karadeniz Tahıl Girişimine ihtiyacı var."
Rusya'nın operasyonunu sona erdirmesi gerektiğini ifade eden Patel, 'savaşın sona ermesinin tarımsal ticaretin normale dönmesine ve küresel gıda güvenliğinin önemli ölçüde iyileşmesine olanak sağlayacağını' belirtti.

Uzatmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulunmuştu.
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