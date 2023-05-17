https://sputniknews.com.tr/20230517/abdden-cumhurbaskani-erdogana-tahil-tesekkuru-1071234590.html

ABD: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

ABD: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatıldığı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T20:47+0300

2023-05-17T20:47+0300

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dünya

abd

abd dışişleri bakanlığı

tahıl

recep tayyip erdoğan

vedant patel

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatıldığı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in (BM) bu konudaki ortak çabasını güçlü bir şekilde desteklediklerini bildirdi.Günlük basın toplantısında Patel, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılması açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, BM ve Türkiye'nin küresel gıda ve tahıl fiyatlarını düşük tutmak için gösterdikleri çabaları güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Patel, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasının önemine vurgu yaparken Rusya'yı eleştirdi.Dünyanın birkaç haftada bir Moskova'ya tahıl koridorunun önemini hatırlatmak zorunda kalmaması gerektiğini söyleyen Patel, şöyle konuştu:Rusya'nın operasyonunu sona erdirmesi gerektiğini ifade eden Patel, 'savaşın sona ermesinin tarımsal ticaretin normale dönmesine ve küresel gıda güvenliğinin önemli ölçüde iyileşmesine olanak sağlayacağını' belirtti. Uzatmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurduCumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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abd, abd dışişleri bakanlığı, tahıl, recep tayyip erdoğan, vedant patel