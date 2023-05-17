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ABD Başkanı Biden: ABD temerrüde düşmeyecek
ABD Başkanı Biden: ABD temerrüde düşmeyecek
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’de borç tavanının arttırılmasına yönelik görüşmeler devam ederken “ABD temerrüde düşmeyecek” dedi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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joe biden
japonya
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ABD Kongresi, borç tavanının arttırılması görüşmelerine devam ederken, ABD’nin temerrüdü düşüp düşmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Japonya’daki G7 Zirvesi öncesi Beyaz Saray’da açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, “Bütçe konusunda anlaşmaya varacağımızdan eminim. ABD temerrüde düşmeyecek. Odadaki her lider, borçlarımızı ödemezsek sonuçların farkında, borçlarımızı ödemezsek bu Amerikan ekonomisi ve Amerikan halkı için felaket olur ve eminim odadaki herkes aynı fikirdedir" dedi.Devam eden müzakerelerin özünün bütçe ayrıntıları üzerinde olduğunu aktaran Biden, “Bu müzakere bütçenin nasıl görüneceğinin ana hatlarıyla ilgili, aslında borçlarımızı ödeyip ödemeyeceğimizle ilgili değil. Liderlerin hepsi aynı fikirde, temerrüde düşmeyeceğiz” diye konuştu. Kongre üyeleri ile gezisi sırasında temas halinde olacağını ifade eden Biden, “Açıklığa kavuşturmak için yeniden söyleyeceği, ABD borcunu ödemeyecek bir ülke değil. Borçlarımızı ödüyoruz ve bir anlaşmaya varana kadar önümüzdeki günlerde Kongre liderleriyle bu tartışmaları sürdüreceğiz” diye konuştu.Biden, ziyaretlerini iptal ettiBiden, Japonya’nın ardından planlanan Avustralya ve Papua Yeni Gine ziyaretlerini iptal ederek, ABD’ye dönecek ve bütçe ile ilgili müzakerelere katılacak.ABD’de 1960’dan bu yana 78 kez borç tavanı yükseltildiCumhuriyetçiler, federal bütçede kesintilerinin kabul edilmemesi halinde 31,3 trilyon dolarlık borç tavanını yükseltme teklifini reddedeceklerini belirtti. Borç tavanının yükseltilmemesi halinde ABD hükümetinin 1 Haziran’a kadar temerrüde düşmesi bekleniyor. ABD Kongresi 1960 yılından bu yana 78 defa borç tavanını yükseltti.
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abd, joe biden, japonya, temerrüt

ABD Başkanı Biden: ABD temerrüde düşmeyecek

20:13 17.05.2023
© AP Photo / Susan WalshJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’de borç tavanının arttırılmasına yönelik görüşmeler devam ederken “ABD temerrüde düşmeyecek” dedi.
ABD Kongresi, borç tavanının arttırılması görüşmelerine devam ederken, ABD’nin temerrüdü düşüp düşmeyeceği gündemdeki yerini koruyor.
Japonya’daki G7 Zirvesi öncesi Beyaz Saray’da açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, “Bütçe konusunda anlaşmaya varacağımızdan eminim. ABD temerrüde düşmeyecek. Odadaki her lider, borçlarımızı ödemezsek sonuçların farkında, borçlarımızı ödemezsek bu Amerikan ekonomisi ve Amerikan halkı için felaket olur ve eminim odadaki herkes aynı fikirdedir" dedi.
Devam eden müzakerelerin özünün bütçe ayrıntıları üzerinde olduğunu aktaran Biden, “Bu müzakere bütçenin nasıl görüneceğinin ana hatlarıyla ilgili, aslında borçlarımızı ödeyip ödemeyeceğimizle ilgili değil. Liderlerin hepsi aynı fikirde, temerrüde düşmeyeceğiz” diye konuştu. Kongre üyeleri ile gezisi sırasında temas halinde olacağını ifade eden Biden, “Açıklığa kavuşturmak için yeniden söyleyeceği, ABD borcunu ödemeyecek bir ülke değil. Borçlarımızı ödüyoruz ve bir anlaşmaya varana kadar önümüzdeki günlerde Kongre liderleriyle bu tartışmaları sürdüreceğiz” diye konuştu.

Biden, ziyaretlerini iptal etti

Biden, Japonya’nın ardından planlanan Avustralya ve Papua Yeni Gine ziyaretlerini iptal ederek, ABD’ye dönecek ve bütçe ile ilgili müzakerelere katılacak.

ABD’de 1960’dan bu yana 78 kez borç tavanı yükseltildi

Cumhuriyetçiler, federal bütçede kesintilerinin kabul edilmemesi halinde 31,3 trilyon dolarlık borç tavanını yükseltme teklifini reddedeceklerini belirtti. Borç tavanının yükseltilmemesi halinde ABD hükümetinin 1 Haziran’a kadar temerrüde düşmesi bekleniyor. ABD Kongresi 1960 yılından bu yana 78 defa borç tavanını yükseltti.
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