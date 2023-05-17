https://sputniknews.com.tr/20230517/abd-baeyi-rusya-ve-cinle-isbirliginin-iliskilerine-zarar-verecegi-konusunda-uyardi-1071236758.html
ABD, BAE’yi Rusya ve Çin’le işbirliğinin ilişkilerine zarar vereceği konusunda uyardı
ABD, BAE’yi Rusya ve Çin’le işbirliğinin ilişkilerine zarar vereceği konusunda uyardı
ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el-Nahyan’ı, Rusya ve Çin’le askeri ve istihbarat alanlarında çok yakın işbirliğinin... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T22:19+0300
2023-05-17T22:19+0300
2023-05-17T22:20+0300
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rusya
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birleşik arap emirlikleri (bae)
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Wall Street Journal’e konuşan bir üst düzey yetkili, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el-Nahyan’ın son zamanlara kadar Rusya ve Çin’le ilişkileri geliştirdiğini, bunun da ABD ile ilişkiler üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu söyledi.Haberde, “ABD'li yetkililer Şeyh’i Rusya ve Çin’le askeri ve istihbarat konularında çok yakın işbirliğinin Amerika ile ilişkileri tehlikeye atacağı konusunda uyardı” ifadeleri kullanıldı.Muhammed bin Zayid'in son aylarda giderek sık şekilde ABD’ye Rusya ve Çin konusunda danıştığını söyleyen kaynak, Washington ve Abu Dabi arasındaki ilişkilerin iyileştiğini kaydetti.BAE’li yetkililer, Şeyh’in Washington’la yakın ilişkileri Moskova ve Pekin’le daha yakın işbirliği önünde engel görmediğine işaret etti.
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rusya, abd, birleşik arap emirlikleri (bae), çin, yaptırım
rusya, abd, birleşik arap emirlikleri (bae), çin, yaptırım
ABD, BAE’yi Rusya ve Çin’le işbirliğinin ilişkilerine zarar vereceği konusunda uyardı
22:19 17.05.2023 (güncellendi: 22:20 17.05.2023) Abone ol
ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el-Nahyan’ı, Rusya ve Çin’le askeri ve istihbarat alanlarında çok yakın işbirliğinin ABD’yle ilişkileri tehlikeye sokacağı konusunda uyardığı belirtildi.
Wall Street Journal’e konuşan bir üst düzey yetkili, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el-Nahyan’ın son zamanlara kadar Rusya ve Çin’le ilişkileri geliştirdiğini, bunun da ABD ile ilişkiler üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu söyledi.
Haberde, “ABD'li yetkililer Şeyh’i Rusya ve Çin’le askeri ve istihbarat konularında çok yakın işbirliğinin Amerika ile ilişkileri tehlikeye atacağı konusunda uyardı” ifadeleri kullanıldı.
Muhammed bin Zayid'in son aylarda giderek sık şekilde ABD’ye Rusya ve Çin konusunda danıştığını söyleyen kaynak, Washington ve Abu Dabi arasındaki ilişkilerin iyileştiğini kaydetti.
BAE’li yetkililer, Şeyh’in Washington’la yakın ilişkileri Moskova ve Pekin’le daha yakın işbirliği önünde engel görmediğine işaret etti.