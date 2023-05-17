https://sputniknews.com.tr/20230517/15-yildir-hastalik-izninde-olan-calisan-zam-yapilmadigi-icin-sirketine-dava-acti-1071211934.html

15 yıldır hastalık izninde olan çalışan, zam yapılmadığı için şirketine dava açtı

15 yıldır hastalık izninde olan çalışan, zam yapılmadığı için şirketine dava açtı

İngiltere'de 2008'den beri hastalık izninde olan bir çalışan, izinli olduğu süre boyunca kendisine maaş zammı vermediği için şirketine dava açtı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T13:10+0300

2023-05-17T13:10+0300

2023-05-17T13:17+0300

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İngiltere'de yaşayan ve büyük bir bilişim şirketinde çalışan 50 yaşındaki Ian Clifford, akıl sağlığıyla ilgili nedenlerle Eylül 2008'de hastalık iznine başladı ve 2013'te dördüncü evre lösemi teşhisi konduğu için çalışmamaya devam etti.Ancak bir iş hakimi, geçen hafta yayınlanan bir karara göre, iddiaların 'engellilik ayrımcılığı' teşkil etmediğini ve işçinin olumlu muamele gördüğünü söyleyerek davayı düşürdü. Öte yandan Clifford, Nisan 2013'te şirketiyle bir 'uzlaşma anlaşmasına' vardı. Bu anlaşma, şirketin hastalık ve kaza planına tabi tutulduğu anlamına geliyordu. Plana göre 65 yaşına gelene kadar yılda 54 bin 28 euro veya 67 bin 732 dolar alacaktı. Ancak Şubat 2022'de Clifford, şirketini mahkemeye verdi ve 2013 yılından beri maaşına zam yapılmadığı için kendisine olumsuz davranıldığını söyledi. Clifford'a göre enflasyon 'gelirinin sönümlenmesine' neden olduğu için zam almamasının engellilik ayrımcılığı olduğunu söyledi."Planın amacı, çalışamayan çalışanlara güvenlik sağlamaktı" diyen Clifford, "Ödemeler sonsuza kadar dondurulursa bu başarılamaz" savunması yaptı.Yüzde 2.5'lik bir maaş zammı isteyen Clifford'un talebi, istihdam yargıcı Paul Housego tarafından reddedildi ve Clifford'a 'engelli olmayanlardan' daha olumlu davranıldığını çünkü kendisine çalışmak zorunda kalmadan ödeme yapıldığı belirtildi.Clifford ise 'açgözlü' olduğu için değil, ailesine ve üniversitede okuyan oğluna mali güvence sağlamak istediği için dava açtığını söyledi. Clifford'un karara itiraz ettiği öğrenilirken, şirket ise herhangi bir yorumda bulunmadı.

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