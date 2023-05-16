https://sputniknews.com.tr/20230516/yolcu-otobusu-seyir-halindeyken-yandi-1071158869.html

Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı

Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı

Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T11:15+0300

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yaşam

türkiye

bolu

yangın

otobüs

kamil koç

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D-750 kara yolundan Bursa'ya tamir için giden Mustafa Ay idaresindeki 16 AET 585 yolcu otobüsü, Horhor Rampası mevkiinde motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.Sürücü, yandığını fark ettiği otobüsü yolun kenarında bulunan boş alana çekip kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen Gerede Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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bolu

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türkiye, bolu, yangın, otobüs, kamil koç