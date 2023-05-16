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Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı
Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı
Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
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bolu
yangın
otobüs
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D-750 kara yolundan Bursa'ya tamir için giden Mustafa Ay idaresindeki 16 AET 585 yolcu otobüsü, Horhor Rampası mevkiinde motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.Sürücü, yandığını fark ettiği otobüsü yolun kenarında bulunan boş alana çekip kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen Gerede Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
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türkiye, bolu, yangın, otobüs, kamil koç
türkiye, bolu, yangın, otobüs, kamil koç

Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı

11:15 16.05.2023
© AAYolcu otobüsü seyir halindeyken yandı
Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
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Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
D-750 kara yolundan Bursa'ya tamir için giden Mustafa Ay idaresindeki 16 AET 585 yolcu otobüsü, Horhor Rampası mevkiinde motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücü, yandığını fark ettiği otobüsü yolun kenarında bulunan boş alana çekip kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Gerede Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
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