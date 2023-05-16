https://sputniknews.com.tr/20230516/yolcu-otobusu-seyir-halindeyken-yandi-1071158869.html
Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı
Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı
Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T11:15+0300
2023-05-16T11:15+0300
2023-05-16T11:15+0300
yaşam
türkiye
bolu
yangın
otobüs
kamil koç
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D-750 kara yolundan Bursa'ya tamir için giden Mustafa Ay idaresindeki 16 AET 585 yolcu otobüsü, Horhor Rampası mevkiinde motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.Sürücü, yandığını fark ettiği otobüsü yolun kenarında bulunan boş alana çekip kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen Gerede Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230512/bodrumda-karavan-yangini-ingiliz-kadin-yasamini-yitirdi-1070988375.html
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türkiye, bolu, yangın, otobüs, kamil koç
türkiye, bolu, yangın, otobüs, kamil koç
Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı
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Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
D-750 kara yolundan Bursa'ya tamir için giden Mustafa Ay idaresindeki 16 AET 585 yolcu otobüsü, Horhor Rampası mevkiinde motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücü, yandığını fark ettiği otobüsü yolun kenarında bulunan boş alana çekip kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Gerede Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.