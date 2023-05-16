https://sputniknews.com.tr/20230516/yeni-zelandada-pansiyon-yangini-6-olu-1071168791.html

Yeni Zelanda'da pansiyon yangını: 6 ölü

Yeni Zelanda'da pansiyon yangını: 6 ölü

Yeni Zelanda'da bir pansiyonda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T13:43+0300

2023-05-16T13:43+0300

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dünya

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pansiyon

yeni zelanda

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Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da bir pansiyonda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişiden ise haber alınamıyor. Pansiyonda inşaat işçileri, hastane çalışanları ve küçük suçlardan hüküm giymiş kişilerin kaldığı açıklandı. Yeni Zelanda Yangın ve Acil Durum Şefi Bruce Stubbs, çatı çökmesi sonucu çok fazla moloz yığını olduğunu ve o bölgede 6 kişinin yerini tespit ettiklerini söyledi. Wellington Bölge Şefi Nick Pyatt ise son yıllardaki en büyük felaketin yaşandığını söyleyerek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Yangın sırasında pansiyonda olan Tala Sili, oda kapısının altından dumanın içeri girdiğini, kapıyı açtığında ise koridorun dumanlarla kaplanmış olduğunu ve camdan atlamaktan başka çaresinin olmadığını söyledi. Yangın sonrası açıklamalarda bulunan polis, 92 odanın da girilebilecek duruma getirilmesinin ardından daha net açıklama yapılabileceğini ifade etti.

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