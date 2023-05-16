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Yemen Başbakanı'ndan 'Husiler barışa hazır değil' mesajı
Yemen Başbakanı'ndan 'Husiler barışa hazır değil' mesajı
Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, ülkede savaşın sona ermesi için büyük tavizler verdiklerini ancak İran destekli Husilerin barışa hazır olmadığını belirtti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T06:40+0300
2023-05-16T06:40+0300
2023-05-16T06:40+0300
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Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Abdulmelik, Aden'de, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Gabriel Munuera Vinals ve AB ülkeleri büyükelçileriyle bir araya geldi.Görüşmede, Yemen'deki gelişmeler, siyasi çözümün hızlandırılması ve barış sürecinin canlandırılması amacıyla yürütülen bölgesel ve uluslararası çalışmalar ele alındı.Yemen Başbakanı Abdulmelik, hükümetin, savaşın sonlanması için yürütülen çalışmalara imkan tanıdığını ve ateşkes sürecinde büyük tavizler verdiğini dile getirdi.Hükümetin, Husilerin petrol sektörünü hedef alan saldırıları ve gelirleri yağmalaması nedeniyle büyük ekonomik bedeller ödediğine işaret eden Abdulmelik, "Husiler, saldırılarına devam ederek barışa hazır olmadığını ve halkın sıkıntılarını umursamadığını gösterdi." ifadesini kullandı.Abdulmelik, uluslararası camiayı, Husilerin kendi kontrolü altındaki bölgelerde bulunan bankalarla ilgili aldığı tek taraflı kararlara göz yummamaya çağırdı.Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Yemenli tarafları halkın menfaati için taviz vermeye çağırmıştı.
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yemen, husi, birleşmiş milletler (bm)
yemen, husi, birleşmiş milletler (bm)
Yemen Başbakanı'ndan 'Husiler barışa hazır değil' mesajı
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Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, ülkede savaşın sona ermesi için büyük tavizler verdiklerini ancak İran destekli Husilerin barışa hazır olmadığını belirtti.
Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Abdulmelik, Aden'de, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Gabriel Munuera Vinals ve AB ülkeleri büyükelçileriyle bir araya geldi.
Görüşmede, Yemen'deki gelişmeler, siyasi çözümün hızlandırılması ve barış sürecinin canlandırılması amacıyla yürütülen bölgesel ve uluslararası çalışmalar ele alındı.
Yemen Başbakanı Abdulmelik, hükümetin, savaşın sonlanması için yürütülen çalışmalara imkan tanıdığını ve ateşkes sürecinde büyük tavizler verdiğini dile getirdi.
Hükümetin, Husilerin petrol sektörünü hedef alan saldırıları ve gelirleri yağmalaması nedeniyle büyük ekonomik bedeller ödediğine işaret eden Abdulmelik, "Husiler, saldırılarına devam ederek barışa hazır olmadığını ve halkın sıkıntılarını umursamadığını gösterdi." ifadesini kullandı.
Abdulmelik, uluslararası camiayı, Husilerin kendi kontrolü altındaki bölgelerde bulunan bankalarla ilgili aldığı tek taraflı kararlara göz yummamaya çağırdı.
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Yemenli tarafları halkın menfaati için taviz vermeye çağırmıştı.