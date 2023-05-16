https://sputniknews.com.tr/20230516/yellen-abdnin-1-hazirana-kadar-nakit-sikintisi-cekebilecegine-dair-uyarisini-tekrarladi-1071146458.html
Yellen, ABD'nin 1 Haziran'a kadar nakit sıkıntısı çekebileceğine dair uyarısını tekrarladı
Yellen, ABD'nin 1 Haziran'a kadar nakit sıkıntısı çekebileceğine dair uyarısını tekrarladı
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin 1 Haziran'a kadar artırılmaması veya askıya alınmaması halinde ülkenin nakit sıkıntısı çekebileceğini belirtti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T00:25+0300
2023-05-16T00:25+0300
2023-05-16T00:30+0300
dünya
janet yellen
borç limiti
abd
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ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yönelik yeni bir mektup kaleme aldı.Söz konusu mektupta Yellen, Kongre'nin borç limitini haziran ayı başına ve potansiyel olarak 1 Haziran'a kadar yükseltmemesi veya askıya almaması halinde Hazine'nin hükümetin tüm yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğinin tahmin edildiğini belirtti.Yellen, bu tahminlerin mevcut verilere dayandığına işaret ederek, federal gelirler, harcamalar ve borçların bu tahminlerden farklı olabileceğini kaydetti.Borç limiti konusunda son dakikaya kalmama uyarısıHazine'nin olağanüstü önlemleri tükettiği fiili tarihin bu tahminlerden birkaç gün veya hafta sonra olabileceğini belirten Yellen, daha fazla bilgi edinildikçe gelecek hafta Kongre'ye ek bilgi sağlayacağını aktardı.Yellen, "Borç limitinin askıya alınması veya artırılması için son dakikaya kadar beklemenin işletme ve tüketici güvenine ciddi zararlar verebileceğini, vergi mükellefleri için kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırabileceğini ve ABD'nin kredi notunu olumsuz etkileyebileceğini geçmiş borç limiti açmazlarından öğrendik" değerlendirmesinde bulundu.Haziran başında vadesi dolan menkul kıymetler için Hazine'nin borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde arttığını şimdiden gördüklerini belirten Yellen, Kongre'nin borç limitini artırmayı başaramaması halinde Amerikan aileleri için ciddi zorluklara neden olacağını, ülkenin küresel liderliğinin zarar göreceğini ve ulusal güvenlik çıkarlarını savunma kabiliyeti hakkında soru işaretleri oluşturacağını aktardı.Yellen, Kongre'ye yönelik mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin itibarını koruma çağrısını yineledi.ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.Borç limiti ya da borç tavanı, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı' anlamına geliyor.Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.
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janet yellen, borç limiti, abd
janet yellen, borç limiti, abd
Yellen, ABD'nin 1 Haziran'a kadar nakit sıkıntısı çekebileceğine dair uyarısını tekrarladı
00:25 16.05.2023 (güncellendi: 00:30 16.05.2023) Abone ol
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin 1 Haziran'a kadar artırılmaması veya askıya alınmaması halinde ülkenin nakit sıkıntısı çekebileceğini belirtti.
ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yönelik yeni bir mektup kaleme aldı.
Söz konusu mektupta Yellen, Kongre'nin borç limitini haziran ayı başına ve potansiyel olarak 1 Haziran'a kadar yükseltmemesi veya askıya almaması halinde Hazine'nin hükümetin tüm yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğinin tahmin edildiğini belirtti.
Yellen, bu tahminlerin mevcut verilere dayandığına işaret ederek, federal gelirler, harcamalar ve borçların bu tahminlerden farklı olabileceğini kaydetti.
Borç limiti konusunda son dakikaya kalmama uyarısı
Hazine'nin olağanüstü önlemleri tükettiği fiili tarihin bu tahminlerden birkaç gün veya hafta sonra olabileceğini belirten Yellen, daha fazla bilgi edinildikçe gelecek hafta Kongre'ye ek bilgi sağlayacağını aktardı.
Yellen, "Borç limitinin askıya alınması veya artırılması için son dakikaya kadar beklemenin işletme ve tüketici güvenine ciddi zararlar verebileceğini, vergi mükellefleri için kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırabileceğini ve ABD'nin kredi notunu olumsuz etkileyebileceğini geçmiş borç limiti açmazlarından öğrendik" değerlendirmesinde bulundu.
Haziran başında vadesi dolan menkul kıymetler için Hazine'nin borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde arttığını şimdiden gördüklerini belirten Yellen, Kongre'nin borç limitini artırmayı başaramaması halinde Amerikan aileleri için ciddi zorluklara neden olacağını, ülkenin küresel liderliğinin zarar göreceğini ve ulusal güvenlik çıkarlarını savunma kabiliyeti hakkında soru işaretleri oluşturacağını aktardı.
Yellen, Kongre'ye yönelik mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin itibarını koruma çağrısını yineledi.
ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.
Borç limiti ya da borç tavanı, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı' anlamına geliyor.
Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.