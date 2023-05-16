https://sputniknews.com.tr/20230516/urdunde-bir-kamyon-araclari-bicti-1-olu-1071181060.html
Ürdün’de bir kamyon araçları biçti: 1 ölü
Ürdün’de bir kamyon araçları biçti: 1 ölü
Ürdün’de bir kamyon kamerasının kaydettiği görüntülerde, tünele giren kamyonun tünelde duran araçları kağıt gibi ezdiği görüldü. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T16:51+0300
2023-05-16T16:51+0300
2023-05-16T16:51+0300
dünya
video
ürdün
kamyon
kaza
tünel
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Tünelde virajı aldıktan sonra diğer araçları farkeden kamyon sürücüsü frene bassa da başarılı olamadı.Frene basarak kontrolünü koruyan sürücü, yine de kazayı engelleyemedi.Ürdün Asayiş Müdürü Colonel Amer Al-Sartawi de yaşanan kazada 7 aracın kamyon tarafından ezildiğini ve 1 kişinin öldüğünü açıkladı.Al-Sartawi, olayda yaralanan 13 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığını söyledi.
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Ürdün’de bir kamyon araçları biçti: 1 ölü
Ürdün’de bir kamyon araçları biçti: 1 ölü
2023-05-16T16:51+0300
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video, ürdün, kamyon, kaza, tünel, видео
video, ürdün, kamyon, kaza, tünel, видео
Ürdün’de bir kamyon araçları biçti: 1 ölü
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Ürdün’de bir kamyon kamerasının kaydettiği görüntülerde, tünele giren kamyonun tünelde duran araçları kağıt gibi ezdiği görüldü.
Tünelde virajı aldıktan sonra diğer araçları farkeden kamyon sürücüsü frene bassa da başarılı olamadı.
Frene basarak kontrolünü koruyan sürücü, yine de kazayı engelleyemedi.
Ürdün Asayiş Müdürü Colonel Amer Al-Sartawi de yaşanan kazada 7 aracın kamyon tarafından ezildiğini ve 1 kişinin öldüğünü açıkladı.
Al-Sartawi, olayda yaralanan 13 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığını söyledi.