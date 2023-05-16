https://sputniknews.com.tr/20230516/urdunde-bir-kamyon-araclari-bicti-1-olu-1071181060.html

Ürdün’de bir kamyon araçları biçti: 1 ölü

Ürdün’de bir kamyon araçları biçti: 1 ölü

Ürdün’de bir kamyon kamerasının kaydettiği görüntülerde, tünele giren kamyonun tünelde duran araçları kağıt gibi ezdiği görüldü. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T16:51+0300

2023-05-16T16:51+0300

2023-05-16T16:51+0300

dünya

video

ürdün

kamyon

kaza

tünel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071180753_0:279:1006:845_1920x0_80_0_0_fc3fec8b2edc7ac11a04997aec272c42.png

Tünelde virajı aldıktan sonra diğer araçları farkeden kamyon sürücüsü frene bassa da başarılı olamadı.Frene basarak kontrolünü koruyan sürücü, yine de kazayı engelleyemedi.Ürdün Asayiş Müdürü Colonel Amer Al-Sartawi de yaşanan kazada 7 aracın kamyon tarafından ezildiğini ve 1 kişinin öldüğünü açıkladı.Al-Sartawi, olayda yaralanan 13 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

ürdün

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ürdün’de bir kamyon araçları biçti: 1 ölü Ürdün’de bir kamyon araçları biçti: 1 ölü 2023-05-16T16:51+0300 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, ürdün, kamyon, kaza, tünel, видео