https://sputniknews.com.tr/20230516/umit-ozdag-ilkeler-uzerinden-hem-cumhur-ittifaki-hem-de-millet-ittifaki-ile-gorusme-yapilabilir-1071186293.html

Ümit Özdağ: İlkeler üzerinden hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı ile görüşme yapılabilir

Ümit Özdağ: İlkeler üzerinden hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı ile görüşme yapılabilir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İlkeler üzerinden hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı ile görüşme yapılabilir." dedi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T19:51+0300

2023-05-16T19:51+0300

2023-05-16T19:51+0300

2023 türkiye seçimleri

ümit özdağ

sinan oğan

cumhur ittifakı

millet ittifakı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065935413_0:50:3143:1817_1920x0_80_0_0_bba0e0e8c75c86d66086ed3b2b4f04f5.jpg

Özdağ, Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.HDP ve HÜDA PAR ile yan yana gelmek istemediklerini dile getiren Özdağ, seçmenlerinin bir tarafı desteklemesi yönünde talebinin olmadığını ifade etti.Seçimin sonucunun Türk milliyetçileri tarafından belirlendiğini söyleyen Özdağ, "İlkeler üzerinden hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı ile görüşme yapılabilir." dedi.Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin soru üzerine Özdağ, "Gayri resmi bazı aramalar oldu bana. Sinan Bey'e resmi iki arama olmuş. Bana henüz resmi bir arama gerçekleşmedi. Biz de daha yetkili kurullarımızla görüşmedik. Cuma ve cumartesi görüşeceğiz. Tabanla görüşmelerimiz devam ediyor." karşılığını verdi.Özdağ, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda kimi destekleyecekleri yönündeki soruyu, "Bu, kurumsal bir ittifak görüşmesi sonucunda oluşacak karardır. Bu karar kolektif olarak alınıp takip edilirse büyük ölçüde seçmenin buna uyacağını düşünüyorum." diyerek yanıtladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ümit özdağ, sinan oğan, cumhur ittifakı, millet ittifakı