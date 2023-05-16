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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/ukraynadan-guney-afrikanin-baris-girisimine-dair-yorum-gercekci-tek-plan-zelenskiyin-plani-1071192870.html
Ukrayna'dan Güney Afrika'nın barış girişimine dair yorum: 'Gerçekçi tek plan Zelenskiy'in planı'
Ukrayna'dan Güney Afrika'nın barış girişimine dair yorum: 'Gerçekçi tek plan Zelenskiy'in planı'
Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı İgor Jovkva, bir dizi Afrika ülkesinin liderleri tarafından başlatılan barış girişimini yorumlayarak "Ukrayna'nın kabul... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T23:47+0300
2023-05-16T23:47+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
barış
güney afrika
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Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı İgor Jovkva, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zeleskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afrika ülkelerinin liderlerinden oluşan bir heyeti barış girişimi kapsamında kabul etmekte mutabık kaldıkları yönündeki açıklamasını yorumladı.Sky News'e konuşan Jovkva, "Ukrayna topraklarında savaş devam ediyor. Dolayısıyla tek plan Ukrayna'nın planıdır ve öyle de olacaktır" ifadelerini kullandı.Yetkili, ayrıca Ukrayna yönetiminin Çin veya Brezilya tarafından sunulanlar gibi diğer barış girişimlerini ve fikirlerini değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti.Jovkva, "Ancak Ukrayna'nın - dünya çapındaki ortaklarımızla beraber -- benimseyeceği ve uygulayacağı tek gerçekçi plan, Devlet Başkanı Zelenskiy'in planıdır" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230516/blinkendan-rusyayi-teror-destekcisi-ulke-ilan-edebilecekleri-sinyali-olur-mu-olur-1071189756.html
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Ukrayna'dan Güney Afrika'nın barış girişimine dair yorum: 'Gerçekçi tek plan Zelenskiy'in planı'

23:47 16.05.2023
© AFP 2023Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023
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Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı İgor Jovkva, bir dizi Afrika ülkesinin liderleri tarafından başlatılan barış girişimini yorumlayarak "Ukrayna'nın kabul edilebilir ve gerçekçi bulduğu tek barış planı, Zelenskiy tarafından sunulan plandır" dedi.
Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı İgor Jovkva, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zeleskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afrika ülkelerinin liderlerinden oluşan bir heyeti barış girişimi kapsamında kabul etmekte mutabık kaldıkları yönündeki açıklamasını yorumladı.
Sky News'e konuşan Jovkva, "Ukrayna topraklarında savaş devam ediyor. Dolayısıyla tek plan Ukrayna'nın planıdır ve öyle de olacaktır" ifadelerini kullandı.
Yetkili, ayrıca Ukrayna yönetiminin Çin veya Brezilya tarafından sunulanlar gibi diğer barış girişimlerini ve fikirlerini değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti.
Jovkva, "Ancak Ukrayna'nın - dünya çapındaki ortaklarımızla beraber -- benimseyeceği ve uygulayacağı tek gerçekçi plan, Devlet Başkanı Zelenskiy'in planıdır" diye ekledi.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
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