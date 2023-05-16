TBMM Başkanı Şentop: Mevcut bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir

"Seçilmiş milletvekilidir ama görev ifa eden milletvekili değildir. O ancak Meclis ilk toplandığında ve yemin ettiğinde görevini ifa etmeye başlayacaktır. Burada iki sıfatın birleşmesinden ziyade görevin ifası ile ilgili bir sınırlama var. Dolayısıyla hem yasama hem yürütme görevini ifa etmesi mümkün değil. Hukuki görüşüm; seçilmiş olan bakan arkadaşlar yemin ettiği zaman ancak yasama görevini yerine getirebilirler. Dolayısıyla o döneme kadar burada sıfat birleşmesi mühim değil, önemli olan görevin ifası. Mevcut bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir. Bu benim hukuki olarak teknik görüşümdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ayrıdır. O isterse bir değişiklik yapma imkanı her zaman vardır. Arzu ettiği takdirde onu yapabilir. O bir tercihtir ama hukuken durum böyle."