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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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TBMM Başkanı Şentop: Mevcut bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir
TBMM Başkanı Şentop: Mevcut bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mevcut bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir" açıklamasında bulundu. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T21:29+0300
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2023 türkiye seçimleri
mustafa şentop
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CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, bir taraftan seçimin ikinci turuna yönelik gündemin işlediğini, diğer yandan da Türkiye'nin kurumlarının görevlerini devam ettirdiğini söyledi.- "Yemin ettiği zaman yasama görevini yerine getirebilir'belirten Şentop, "Anayasamıza göre yeni seçilen Meclis göreve başlayana kadar mevcut Meclis'in görevi devam ediyor'" dedi.Geçmiş dönemlere bakıldığında, illerde yapılan itirazlar ve YSK'nin değerlendirme süreciyle birlikte Meclis'in seçimden 15 gün kadar sonra toplandığını ifade eden Şentop, Meclis'in Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası toplanabileceğini düşündüğünü kaydetti.Milletvekili seçilen bakanların durumlarına da değinen Şentop, şu değerlendirmeyi yaptı:'Yemin ettiği zaman yasama görevini yerine getirebilir'Mevcut bakanların seçildiğine, ancak göreve başlamadığına dikkati çeken Şentop, göreve başlamak için yemin etmek gerektiğinin altını çizdi.İki sıfatın birleşmesinin biraz aldatıcı olduğunu dile getiren Şentop, şöyle konuştu:
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mustafa şentop, tbmm, bakan

TBMM Başkanı Şentop: Mevcut bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir

21:29 16.05.2023
© AAMustafa Şentop
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mevcut bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir" açıklamasında bulundu.
CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, bir taraftan seçimin ikinci turuna yönelik gündemin işlediğini, diğer yandan da Türkiye'nin kurumlarının görevlerini devam ettirdiğini söyledi.
- "Yemin ettiği zaman yasama görevini yerine getirebilir'belirten Şentop, "Anayasamıza göre yeni seçilen Meclis göreve başlayana kadar mevcut Meclis'in görevi devam ediyor'" dedi.
Geçmiş dönemlere bakıldığında, illerde yapılan itirazlar ve YSK'nin değerlendirme süreciyle birlikte Meclis'in seçimden 15 gün kadar sonra toplandığını ifade eden Şentop, Meclis'in Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası toplanabileceğini düşündüğünü kaydetti.
Milletvekili seçilen bakanların durumlarına da değinen Şentop, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Başkanlık sistemlerinde bir kişinin uhdesinde hem yasama görevi hem de yürütme görevi birleşmez. Temel prensip bu. O prensibin yansıması olarak 'Bakanlık görevine başlayan kişinin milletvekilliği sona erer' diye bir hüküm var Anayasa'da. Bunun özü yasama ve yürütme fonksiyonu görevinin bir kişi uhdesinde birleşmeyeceği. Burada görev bakımından bir birleşme söz konusudur, sıfat ve statü bakımından değil. Benim gördüğüm değerlendirmelerde hukukçu arkadaşlarımızın yanıldığı nokta şu; milletvekilliği sıfatını kazanmak ayrı bir şey, milletvekilliği görevini ifa etmek ayrı bir şey. Mevcut Meclis görevine devam ediyor."

'Yemin ettiği zaman yasama görevini yerine getirebilir'

Mevcut bakanların seçildiğine, ancak göreve başlamadığına dikkati çeken Şentop, göreve başlamak için yemin etmek gerektiğinin altını çizdi.
İki sıfatın birleşmesinin biraz aldatıcı olduğunu dile getiren Şentop, şöyle konuştu:
"Seçilmiş milletvekilidir ama görev ifa eden milletvekili değildir. O ancak Meclis ilk toplandığında ve yemin ettiğinde görevini ifa etmeye başlayacaktır. Burada iki sıfatın birleşmesinden ziyade görevin ifası ile ilgili bir sınırlama var. Dolayısıyla hem yasama hem yürütme görevini ifa etmesi mümkün değil. Hukuki görüşüm; seçilmiş olan bakan arkadaşlar yemin ettiği zaman ancak yasama görevini yerine getirebilirler. Dolayısıyla o döneme kadar burada sıfat birleşmesi mühim değil, önemli olan görevin ifası. Mevcut bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir. Bu benim hukuki olarak teknik görüşümdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ayrıdır. O isterse bir değişiklik yapma imkanı her zaman vardır. Arzu ettiği takdirde onu yapabilir. O bir tercihtir ama hukuken durum böyle."
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