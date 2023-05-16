https://sputniknews.com.tr/20230516/sudanda-2-ayina-giren-catismalarda-822-sivil-oldu-1071185842.html
Sudan’da 2. ayına giren çatışmalarda 822 sivil öldü
Sudan’da 2. ayına giren çatışmalarda 822 sivil öldü
Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalarda 822 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T19:16+0300
2023-05-16T19:16+0300
2023-05-16T19:16+0300
dünya
sudan
afrika
savaş
hızlı destek kuvvetleri (hdk)
hızlı destek kuvvetleri
hartum ticaret odası
sudan doktorlar sendikası
dünya sağlık örgütü (dsö)
dünya sağlık örgütü (who)
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Sudan Doktorlar Sendikası'ndan yapılan açıklamada, “Çatışmaların devam etmesi başkent Hartum ve bazı eyaletlerde daha fazla can kaybına yol açtı" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, çatışmaların başlangıcından bu yana başkent Hartum, El Ubeyd ve Batı Darfur eyaletindeki El Cuneyne kentindeki ölümler de dahil 822 sivilin yaşamını yitirdiği, 3 bin 215 kişinin yaralandığı belirtildi.Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.
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sudan, afrika, savaş, hızlı destek kuvvetleri (hdk), hızlı destek kuvvetleri , hartum ticaret odası, sudan doktorlar sendikası, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who)
sudan, afrika, savaş, hızlı destek kuvvetleri (hdk), hızlı destek kuvvetleri , hartum ticaret odası, sudan doktorlar sendikası, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who)
Sudan’da 2. ayına giren çatışmalarda 822 sivil öldü
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Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalarda 822 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sudan Doktorlar Sendikası'ndan yapılan açıklamada, “Çatışmaların devam etmesi başkent Hartum ve bazı eyaletlerde daha fazla can kaybına yol açtı" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, çatışmaların başlangıcından bu yana başkent Hartum, El Ubeyd ve Batı Darfur eyaletindeki El Cuneyne kentindeki ölümler de dahil 822 sivilin yaşamını yitirdiği, 3 bin 215 kişinin yaralandığı belirtildi.
Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.
Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.