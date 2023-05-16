Sudan’da 2. ayına giren çatışmalarda 822 sivil öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:01
18 dk
SEÇİM ÖZEL
Radyo Sputnik Seçim Özel
00:20
190 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları şekillenmeye başladı!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim ikinci tura kalacak mı? Oy sayımı devam ediyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Prof. Türkçüoğlu: Kadınların iş hayatına girmesiyle tüp bebek uygulaması yaygınlaştı
14:05
54 dk
ANLAT BANA
14 Mayıs Seçim sonuçları hangi mesajları veriyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Dünyanın kilitlendiği seçim
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Birinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
İkinci tur
18:33
87 dk
Z RAPORU
Meclis dağılımı
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
E-Fatura için süre 1 Temmuz'da sona eriyor
07:09
107 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Parti Kurucusu Yeniçeri: Kılıçdaroğlu’nun kazanabilmesi için olağanüstü bir şey olması gerek
09:02
55 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Adaylar ve siyasi partiler 2. turda hangi stratejileri izleyecek?
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de yeniden hafta içi mesaisi
14:07
47 dk
ANKARA FARKI
İkinci tur sonrası CHP'yi ne bekliyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçim değerlendirmesi ve dünyada yankıları
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yükselen milliyetçilik ne anlatıyor?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
YSK'dan yurt dışı kararı
20:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230516/sudanda-2-ayina-giren-catismalarda-822-sivil-oldu-1071185842.html
Sudan’da 2. ayına giren çatışmalarda 822 sivil öldü
Sudan’da 2. ayına giren çatışmalarda 822 sivil öldü
Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalarda 822 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T19:16+0300
2023-05-16T19:16+0300
dünya
sudan
afrika
savaş
hızlı destek kuvvetleri (hdk)
hızlı destek kuvvetleri
hartum ticaret odası
sudan doktorlar sendikası
dünya sağlık örgütü (dsö)
dünya sağlık örgütü (who)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1d/1070350000_0:84:1616:993_1920x0_80_0_0_67977368a24f6e36f03c769802290f33.jpg
Sudan Doktorlar Sendikası'ndan yapılan açıklamada, “Çatışmaların devam etmesi başkent Hartum ve bazı eyaletlerde daha fazla can kaybına yol açtı" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, çatışmaların başlangıcından bu yana başkent Hartum, El Ubeyd ve Batı Darfur eyaletindeki El Cuneyne kentindeki ölümler de dahil 822 sivilin yaşamını yitirdiği, 3 bin 215 kişinin yaralandığı belirtildi.Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.​​​​
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1d/1070350000_90:0:1526:1077_1920x0_80_0_0_ae5735f9e1350a0d42c7a101ccf971cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sudan, afrika, savaş, hızlı destek kuvvetleri (hdk), hızlı destek kuvvetleri , hartum ticaret odası, sudan doktorlar sendikası, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who)
sudan, afrika, savaş, hızlı destek kuvvetleri (hdk), hızlı destek kuvvetleri , hartum ticaret odası, sudan doktorlar sendikası, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who)

Sudan’da 2. ayına giren çatışmalarda 822 sivil öldü

19:16 16.05.2023
© AFP 2023 / -Sudan çatışmaları
Sudan çatışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / -
Abone olTelegram
Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalarda 822 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sudan Doktorlar Sendikası'ndan yapılan açıklamada, “Çatışmaların devam etmesi başkent Hartum ve bazı eyaletlerde daha fazla can kaybına yol açtı" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, çatışmaların başlangıcından bu yana başkent Hartum, El Ubeyd ve Batı Darfur eyaletindeki El Cuneyne kentindeki ölümler de dahil 822 sivilin yaşamını yitirdiği, 3 bin 215 kişinin yaralandığı belirtildi.
Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.
Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.​​​​
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала