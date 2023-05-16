https://sputniknews.com.tr/20230516/rusya-ukrayna-luganska-ingiliz-yapimi-storm-shadow-fuzeleriyle-saldirarak-catismayi-korukluyor-1071180927.html

Rusya: Ukrayna, Lugansk'a İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırarak çatışmayı körüklüyor

Rusya: Ukrayna, Lugansk'a İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırarak çatışmayı körüklüyor

Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya'yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Rusya Federasyonu'na bağlanan... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T16:51+0300

2023-05-16T16:51+0300

2023-05-16T16:51+0300

ukrayna krizi

ukrayna

storm shadow

ingiltere

rusya

konstantin gavrilov

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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Gavrilov, Ukrayna ordusunun LHC'ye İngiliz yapımı uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle saldırmasına tepki gösterdi. Ukrayna ordusunun şu anda sadece askeri tesisleri değil, sivil tesisleri de hedef aldığına dikkat çeken Gavrilov, İngiliz füzelerinin kullanılmasının gerilimin körüklenmesinden başka bir şekilde tanımlanamayacağını belirtti. Uzun menzilli Storm Shadow füzelerinin uçaklardan atıldığını ve Kiev ile Batı'nın atıl F-16'ları da öngören 'savaş uçağı koalisyonu' fikrini bu kadar aktif şekilde öne çıkarmasını buna bağladığını söyleyen Gavrilov, "Batı, silahlanma yarışına daha fazla dayanamayacağını anlıyor, yani Rus tarafı bu alanda çok açık bir şekilde önde" ifadelerini kullandı. Gavrilov, Ukrayna ve Batı'nın çatışmayı körükleme amacı güttüğünü ancak Rusya yönetiminin ve ordusunun buna hazırlıklı olduğundan emin olduğunu vurguladı.

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ukrayna, storm shadow, ingiltere, rusya, konstantin gavrilov