https://sputniknews.com.tr/20230516/rusya-ukrayna-luganska-ingiliz-yapimi-storm-shadow-fuzeleriyle-saldirarak-catismayi-korukluyor-1071180927.html
Rusya: Ukrayna, Lugansk'a İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırarak çatışmayı körüklüyor
Rusya: Ukrayna, Lugansk'a İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırarak çatışmayı körüklüyor
Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya'yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Rusya Federasyonu'na bağlanan... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T16:51+0300
2023-05-16T16:51+0300
2023-05-16T16:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna
storm shadow
ingiltere
rusya
konstantin gavrilov
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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Gavrilov, Ukrayna ordusunun LHC'ye İngiliz yapımı uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle saldırmasına tepki gösterdi. Ukrayna ordusunun şu anda sadece askeri tesisleri değil, sivil tesisleri de hedef aldığına dikkat çeken Gavrilov, İngiliz füzelerinin kullanılmasının gerilimin körüklenmesinden başka bir şekilde tanımlanamayacağını belirtti. Uzun menzilli Storm Shadow füzelerinin uçaklardan atıldığını ve Kiev ile Batı'nın atıl F-16'ları da öngören 'savaş uçağı koalisyonu' fikrini bu kadar aktif şekilde öne çıkarmasını buna bağladığını söyleyen Gavrilov, "Batı, silahlanma yarışına daha fazla dayanamayacağını anlıyor, yani Rus tarafı bu alanda çok açık bir şekilde önde" ifadelerini kullandı. Gavrilov, Ukrayna ve Batı'nın çatışmayı körükleme amacı güttüğünü ancak Rusya yönetiminin ve ordusunun buna hazırlıklı olduğundan emin olduğunu vurguladı.
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ukrayna, storm shadow, ingiltere, rusya, konstantin gavrilov
ukrayna, storm shadow, ingiltere, rusya, konstantin gavrilov
Rusya: Ukrayna, Lugansk'a İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırarak çatışmayı körüklüyor
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Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya'yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Rusya Federasyonu'na bağlanan Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (LHC) İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldıran Ukrayna'nın çatışmayı körüklediğini vurguladı.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Gavrilov, Ukrayna ordusunun LHC'ye İngiliz yapımı uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle saldırmasına tepki gösterdi.
Ukrayna ordusunun şu anda sadece askeri tesisleri değil, sivil tesisleri de hedef aldığına dikkat çeken Gavrilov, İngiliz füzelerinin kullanılmasının gerilimin körüklenmesinden başka bir şekilde tanımlanamayacağını belirtti.
Uzun menzilli Storm Shadow füzelerinin uçaklardan atıldığını ve Kiev ile Batı'nın atıl F-16'ları da öngören 'savaş uçağı koalisyonu' fikrini bu kadar aktif şekilde öne çıkarmasını buna bağladığını söyleyen Gavrilov, "Batı, silahlanma yarışına daha fazla dayanamayacağını anlıyor, yani Rus tarafı bu alanda çok açık bir şekilde önde" ifadelerini kullandı.
Gavrilov, Ukrayna ve Batı'nın çatışmayı körükleme amacı güttüğünü ancak Rusya yönetiminin ve ordusunun buna hazırlıklı olduğundan emin olduğunu vurguladı.