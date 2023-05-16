https://sputniknews.com.tr/20230516/rusya-abd-ve-nato-orta-asyayi-sinirlarimizi-tehdit-icin-sicrama-tahtasina-donusturme-cabasinda---1071156803.html
Rusya: ABD ve NATO, Orta Asya'yı sınırlarımızı tehdit için sıçrama tahtasına dönüştürme çabasında
Rusya: ABD ve NATO, Orta Asya'yı sınırlarımızı tehdit için sıçrama tahtasına dönüştürme çabasında
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, ABD ve NATO'nun Orta Asya bölgesini Rusya'nın güney sınırlarını tehdit etmek için sıçrama tahtasına dönüştürme... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T10:46+0300
2023-05-16T10:46+0300
2023-05-16T10:47+0300
dünya
rusya
abd
nato
asya
orta asya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0c/1052677548_0:123:3207:1927_1920x0_80_0_0_da95bd80ccb89b0b8789a0a2b81e1e46.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Valday Tartışma Kulübü Üçüncü Orta Asya Konferansı’nda yaptığı konuşmada ABD ve NATO'nun Orta Asya bölgesindeki faaliyetlerinin Rusya'nın güney sınırlarını tehdit etmeye yönelik olduğunu söyledi. “ABD ve NATO, Orta Asya ülkelerini sözde ortaklık programlarına ve eğitimlere dahil etmeye çalışıyor, bölgede ortak tatbikatların yeniden başlatılması çağrılarından ve kendi askeri altyapılarını konuşlandırılma çabalarından vazgeçmiyor” diyen Galuzin sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm bu çabaların Rusya'yı çevrelemeye, bölgeyi ülkemizden ayırmaya ve kademeli olarak güney sınırlarımızı tehdit etme amaçlı bir sıçrama tahtasına dönüştürmeye yönelik olduğu ortada.” Rus diplomat, aynı zamanda Rusya ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) bölgede güvenliğin alternatifsiz garantörleri olduğunu vurguladı.
rusya
asya
orta asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0c/1052677548_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_1efb1ed5731a907f13db71f1a839f0a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, nato, asya, orta asya
rusya, abd, nato, asya, orta asya
Rusya: ABD ve NATO, Orta Asya'yı sınırlarımızı tehdit için sıçrama tahtasına dönüştürme çabasında
10:46 16.05.2023 (güncellendi: 10:47 16.05.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, ABD ve NATO'nun Orta Asya bölgesini Rusya'nın güney sınırlarını tehdit etmek için sıçrama tahtasına dönüştürme çabasında olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Valday Tartışma Kulübü Üçüncü Orta Asya Konferansı’nda yaptığı konuşmada ABD ve NATO'nun Orta Asya bölgesindeki faaliyetlerinin Rusya'nın güney sınırlarını tehdit etmeye yönelik olduğunu söyledi.
“ABD ve NATO, Orta Asya ülkelerini sözde ortaklık programlarına ve eğitimlere dahil etmeye çalışıyor, bölgede ortak tatbikatların yeniden başlatılması çağrılarından ve kendi askeri altyapılarını konuşlandırılma çabalarından vazgeçmiyor” diyen Galuzin sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm bu çabaların Rusya'yı çevrelemeye, bölgeyi ülkemizden ayırmaya ve kademeli olarak güney sınırlarımızı tehdit etme amaçlı bir sıçrama tahtasına dönüştürmeye yönelik olduğu ortada.”
Rus diplomat, aynı zamanda Rusya ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) bölgede güvenliğin alternatifsiz garantörleri olduğunu vurguladı.