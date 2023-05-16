https://sputniknews.com.tr/20230516/rusya-abd-ve-nato-orta-asyayi-sinirlarimizi-tehdit-icin-sicrama-tahtasina-donusturme-cabasinda---1071156803.html

Rusya: ABD ve NATO, Orta Asya'yı sınırlarımızı tehdit için sıçrama tahtasına dönüştürme çabasında

Rusya: ABD ve NATO, Orta Asya'yı sınırlarımızı tehdit için sıçrama tahtasına dönüştürme çabasında

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, ABD ve NATO'nun Orta Asya bölgesini Rusya'nın güney sınırlarını tehdit etmek için sıçrama tahtasına dönüştürme... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T10:46+0300

2023-05-16T10:46+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Valday Tartışma Kulübü Üçüncü Orta Asya Konferansı’nda yaptığı konuşmada ABD ve NATO'nun Orta Asya bölgesindeki faaliyetlerinin Rusya'nın güney sınırlarını tehdit etmeye yönelik olduğunu söyledi. “ABD ve NATO, Orta Asya ülkelerini sözde ortaklık programlarına ve eğitimlere dahil etmeye çalışıyor, bölgede ortak tatbikatların yeniden başlatılması çağrılarından ve kendi askeri altyapılarını konuşlandırılma çabalarından vazgeçmiyor” diyen Galuzin sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm bu çabaların Rusya'yı çevrelemeye, bölgeyi ülkemizden ayırmaya ve kademeli olarak güney sınırlarımızı tehdit etme amaçlı bir sıçrama tahtasına dönüştürmeye yönelik olduğu ortada.” Rus diplomat, aynı zamanda Rusya ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) bölgede güvenliğin alternatifsiz garantörleri olduğunu vurguladı.

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