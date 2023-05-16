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‘Rus-Türk ilişkilerinde, ikinci tur nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın gelişim hızı değişmeyecek'
‘Rus-Türk ilişkilerinde, ikinci tur nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın gelişim hızı değişmeyecek'
Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye’deki seçimlere ilişkin düzenlenen uzman toplantısında, birçok ülkenin bu seçimlere gösterdiği emsalsiz ilgiye dikkat... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T19:42+0300
2023-05-16T19:46+0300
rusya
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türkiye
ekonomi
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seçim
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Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu Dünya Ekonomisi ve Dünya Siyaseti Fakültesi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları Bölüm Başkanı Prof. Andrey Baklanov, “Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye’deki seçimlere yönelik tamamen emsalsiz bir ilgi gösterildi. Bu, Türkiye’nin şu anda dünyadaki dönüm noktalarında son derece önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Türkiye son yıllarda ulusal çıkarlarını ve önceliklerini açıkça belirterek bölgesel ve uluslararası ilişkilere katılımını önemli ölçüde genişletti” ifadesini kullandı.Baklanov, seçimlerden sonra Rus-Türk ilişkilerinin nasıl gelişeceği konusunda şu değerlendirmede bulundu:Rusya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Bilimsel Bilgi Enstitüsü Yakın ve Sovyet Sonrası Doğu Bölümü Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi üyesi Prof. Vladimir Avatkov da ABD’nin Türkiye’deki seçimlere müdahale çabasına dikkat çekti:ABD’den farklı olarak Rusya’nın diğer ülkelerin iç işlerine, üstelik Türkiye’deki seçim sürecine karışmadığını ve böyle bir niyette olmadığını kaydeden Avatkov, Ankara ile normal ilişkileri sürdürmenin Moskova için çok önemli olduğunu kaydederek şu yorumda bulundu:
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rusya, türkiye, ekonomi, s-400, seçim

‘Rus-Türk ilişkilerinde, ikinci tur nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın gelişim hızı değişmeyecek'

19:42 16.05.2023 (güncellendi: 19:46 16.05.2023)
© AA / Rusya- Türkiye- Bayrak
Rusya- Türkiye- Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA /
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Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye’deki seçimlere ilişkin düzenlenen uzman toplantısında, birçok ülkenin bu seçimlere gösterdiği emsalsiz ilgiye dikkat çekildi.
Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu Dünya Ekonomisi ve Dünya Siyaseti Fakültesi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları Bölüm Başkanı Prof. Andrey Baklanov, “Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye’deki seçimlere yönelik tamamen emsalsiz bir ilgi gösterildi. Bu, Türkiye’nin şu anda dünyadaki dönüm noktalarında son derece önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Türkiye son yıllarda ulusal çıkarlarını ve önceliklerini açıkça belirterek bölgesel ve uluslararası ilişkilere katılımını önemli ölçüde genişletti” ifadesini kullandı.
Baklanov, seçimlerden sonra Rus-Türk ilişkilerinin nasıl gelişeceği konusunda şu değerlendirmede bulundu:
“Günümüzde Rus-Türk ilişkilerinin hacmi öylesine büyük ki, ikinci tur sonucu iktidara kim gelirse gelsin, bu ilişkilere has gelişim hızı değişmeyecek. Rusya-Türkiye işbirliği bağlamında elde edilen başarılar ve olumlu sonuçlar objektif süreçlerin bir sonucu, çünkü Türkiye’nin çıkarlarını karşılıyor. Bu nedenle, bence değişmeyecekler.”
Rusya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Bilimsel Bilgi Enstitüsü Yakın ve Sovyet Sonrası Doğu Bölümü Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi üyesi Prof. Vladimir Avatkov da ABD’nin Türkiye’deki seçimlere müdahale çabasına dikkat çekti:
“Erdoğan, birinci turun ardından liderliği koruyor. ABD açık biçimde Erdoğan’a karşı çıkıyor, çünkü Türkiye’yi, Rusya dahil farklı alanlarda kendi politikasını yürüten bağımsız ve güçlü bir aktör olarak görmek istemiyor. ABD, daha önce de Türkiye’deki durumu sallamaya yönelik girişimlerde bulunuyordu, bundan sonra da bu yönde girişimlerini sürdürecek. Çok karmaşık bir süreç yaşanıyor. Batı’daki kurumların büyük kısmı bu süreç kapsamında, Türkiye’de muhalefete oynuyor.”
ABD’den farklı olarak Rusya’nın diğer ülkelerin iç işlerine, üstelik Türkiye’deki seçim sürecine karışmadığını ve böyle bir niyette olmadığını kaydeden Avatkov, Ankara ile normal ilişkileri sürdürmenin Moskova için çok önemli olduğunu kaydederek şu yorumda bulundu:
“Çeşitli alanlarda yüksek düzeyde işbirliği ve karşılıklı güven sağladık. 60 milyar doların üzerinde bir ticarete ulaştık. Akkuyu nükleer güç santrali gibi çok sayıda büyük ortak projemiz var. Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemlerini sağladık. Tüm bunlar çok şey söylüyor. Rusya için Türk ortaklarla normal, çalışır ilişkiler sürdürmek çok önemli.”
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