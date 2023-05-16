https://sputniknews.com.tr/20230516/rus-turk-iliskileri-ikinci-tur-nasil-sonuclanirsa-sonuclansin-gelisim-hizini-degistirmeyecek-1071186036.html

‘Rus-Türk ilişkilerinde, ikinci tur nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın gelişim hızı değişmeyecek'

‘Rus-Türk ilişkilerinde, ikinci tur nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın gelişim hızı değişmeyecek'

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Türkiye’deki seçimlere ilişkin düzenlenen uzman toplantısında, birçok ülkenin bu seçimlere gösterdiği emsalsiz ilgiye dikkat... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T19:42+0300

2023-05-16T19:42+0300

2023-05-16T19:46+0300

rusya

görüş

türkiye

ekonomi

s-400

seçim

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Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu Dünya Ekonomisi ve Dünya Siyaseti Fakültesi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları Bölüm Başkanı Prof. Andrey Baklanov, “Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye’deki seçimlere yönelik tamamen emsalsiz bir ilgi gösterildi. Bu, Türkiye’nin şu anda dünyadaki dönüm noktalarında son derece önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Türkiye son yıllarda ulusal çıkarlarını ve önceliklerini açıkça belirterek bölgesel ve uluslararası ilişkilere katılımını önemli ölçüde genişletti” ifadesini kullandı.Baklanov, seçimlerden sonra Rus-Türk ilişkilerinin nasıl gelişeceği konusunda şu değerlendirmede bulundu:Rusya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Bilimsel Bilgi Enstitüsü Yakın ve Sovyet Sonrası Doğu Bölümü Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi üyesi Prof. Vladimir Avatkov da ABD’nin Türkiye’deki seçimlere müdahale çabasına dikkat çekti:ABD’den farklı olarak Rusya’nın diğer ülkelerin iç işlerine, üstelik Türkiye’deki seçim sürecine karışmadığını ve böyle bir niyette olmadığını kaydeden Avatkov, Ankara ile normal ilişkileri sürdürmenin Moskova için çok önemli olduğunu kaydederek şu yorumda bulundu:

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2023

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Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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rusya, türkiye, ekonomi, s-400, seçim