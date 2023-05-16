https://sputniknews.com.tr/20230516/ozel-sektorun-yurt-disi-kredi-borcu-mart-sonunda-158-milyar-dolar-1071157349.html

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Mart sonunda 158 milyar dolar

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Mart sonunda 158 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) özel sektörün yurt dışı kredi borcuna ilişkin verileri yayımladı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T11:01+0300

2023-05-16T11:01+0300

2023-05-16T11:01+0300

ekonomi

özel sektör

kredi borcu

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Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 yıl sonuna göre 1,2 milyar dolar azalarak 158 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.Uzun vadeli kredi borcu 2022 sonuna göre 1,7 milyar dolar düşüşle 149 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise 530 milyon dolar artarak 9 milyar dolar oldu.Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 39,9 milyar dolar oldu.

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özel sektör, kredi borcu