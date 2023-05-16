https://sputniknews.com.tr/20230516/ozel-sektorun-yurt-disi-kredi-borcu-mart-sonunda-158-milyar-dolar-1071157349.html
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Mart sonunda 158 milyar dolar
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Mart sonunda 158 milyar dolar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) özel sektörün yurt dışı kredi borcuna ilişkin verileri yayımladı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T11:01+0300
2023-05-16T11:01+0300
2023-05-16T11:01+0300
ekonomi
özel sektör
kredi borcu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330428_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2f4658b630d52f31cda32005ce44fd65.jpg
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 yıl sonuna göre 1,2 milyar dolar azalarak 158 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.Uzun vadeli kredi borcu 2022 sonuna göre 1,7 milyar dolar düşüşle 149 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise 530 milyon dolar artarak 9 milyar dolar oldu.Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 39,9 milyar dolar oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330428_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7871e048e37cc3fdb87ea11ad3a22087.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
özel sektör, kredi borcu
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Mart sonunda 158 milyar dolar
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) özel sektörün yurt dışı kredi borcuna ilişkin verileri yayımladı.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 yıl sonuna göre 1,2 milyar dolar azalarak 158 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Uzun vadeli kredi borcu 2022 sonuna göre 1,7 milyar dolar düşüşle 149 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise 530 milyon dolar artarak 9 milyar dolar oldu.
Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 39,9 milyar dolar oldu.