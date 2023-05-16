https://sputniknews.com.tr/20230516/osym-duyurdu-deprem-bolgesindeki-adaylardan-kpss-basvuru-ucreti-alinmayacak-1071171622.html

ÖSYM duyurdu: Deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvuru ücreti alınmayacak

ÖSYM duyurdu: Deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvuru ücreti alınmayacak

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvurularında ücret alınmayacağını duyurdu. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T14:38+0300

2023-05-16T14:38+0300

2023-05-16T14:50+0300

türkiye

ösym

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ÖSYM, deprem bölgesinde KPSS için sınav ve başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS’de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230516/2023-kpss-basvurulari-basladi-mi-1071156621.html

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