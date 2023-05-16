https://sputniknews.com.tr/20230516/osym-duyurdu-deprem-bolgesindeki-adaylardan-kpss-basvuru-ucreti-alinmayacak-1071171622.html
ÖSYM duyurdu: Deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvuru ücreti alınmayacak
ÖSYM duyurdu: Deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvuru ücreti alınmayacak
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvurularında ücret alınmayacağını duyurdu. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T14:38+0300
2023-05-16T14:38+0300
2023-05-16T14:50+0300
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ösym
kpss
başvuru
ücret
aday
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ÖSYM, deprem bölgesinde KPSS için sınav ve başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS’de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230516/2023-kpss-basvurulari-basladi-mi-1071156621.html
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ösym, kpss, başvuru, ücret, aday
ÖSYM duyurdu: Deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvuru ücreti alınmayacak
14:38 16.05.2023 (güncellendi: 14:50 16.05.2023) Abone ol
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvurularında ücret alınmayacağını duyurdu.
ÖSYM, deprem bölgesinde KPSS için sınav ve başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS’de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız” dedi.