https://sputniknews.com.tr/20230516/odeyebildigin-kadar-ode-modeline-sahip-anti-kapitalist-kafe-maddi-zorluklar-nedeniyle-kapaniyor-1071163877.html
'Ödeyebildiğin kadar öde' modeline sahip anti-kapitalist kafe, maddi zorluklar nedeniyle kapanıyor
'Ödeyebildiğin kadar öde' modeline sahip anti-kapitalist kafe, maddi zorluklar nedeniyle kapanıyor
Kanada'da 'ödeyebildiğin kadar öde' sistemi uygulayan bir 'anarşist' kafe, maddi zorluklar nedeniyle kapandı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T12:11+0300
2023-05-16T12:11+0300
2023-05-16T12:42+0300
dünya
kanada
cafe
ödeme
kapitalizm
anarşist
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Kanada'nın Toronto şehrinde Mart 2022'de açılan ve kendisini 'antikapitalist, sömürgecilik karşıtı bir kafe, mağaza ve radikal topluluk alanı' olarak tanımlayan 'The Anarchist' isimli bir kafe, bir yılın ardından 30 Mayıs'ta kapanacak.Kafenin sahibi Gabriel Sims-Fewer, kapanışla ilgili olarak "Bu kadar çok büyük topluluk üyesiyle bağlantı kurmak, umutsuzca ihtiyaç duyulan tartışmaları ateşlemek, Muhafazakarların (siz, 'anarko-kapitalistler' ve 'özgürlükçüler' dahil) tansiyonunu çıkarmak, çoğu hizmet çalışanının hayalini gerçekleştirmek, kapitalizmin saf insan düşmanlığını coşkuyla kucaklamayan şekillerde yaşamayı ve çalışmayı denemek inanılmaz bir deneyim oldu. Maalesef refah ve sermaye eksikliği, beni kış mevsimini atlatamaz veya sürdürülebilirliği sağlamak için gereken şekillerde büyüyemez hale getirdi" ifadelerini kullandı.Sims-Fewer ayrıca, projenin başarısızlığa uğrasa da kendisi için büyük bir başarı olduğunu ve gelecekteki projeleri konusunda da ilham verdiğini söyledi.Kafe, 'kahveyi herkes için erişilebilir kılmak ve girişimin kapitalist bir girişim olmadığı fikrini güçlendirmek' amacıyla, 'ödeyebildiğin kadar öde' modeli uyguluyordu. Ancak bu model, ekonomik açıdan sürdürülebilirliği sağlayamadı.
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kanada, cafe, ödeme, kapitalizm, anarşist
kanada, cafe, ödeme, kapitalizm, anarşist
'Ödeyebildiğin kadar öde' modeline sahip anti-kapitalist kafe, maddi zorluklar nedeniyle kapanıyor
12:11 16.05.2023 (güncellendi: 12:42 16.05.2023) Abone ol
Kanada'da 'ödeyebildiğin kadar öde' sistemi uygulayan bir 'anarşist' kafe, maddi zorluklar nedeniyle kapandı.
Kanada'nın Toronto şehrinde Mart 2022'de açılan ve kendisini 'antikapitalist, sömürgecilik karşıtı bir kafe, mağaza ve radikal topluluk alanı' olarak tanımlayan 'The Anarchist' isimli bir kafe, bir yılın ardından 30 Mayıs'ta kapanacak.
Kafenin sahibi Gabriel Sims-Fewer, kapanışla ilgili olarak "Bu kadar çok büyük topluluk üyesiyle bağlantı kurmak, umutsuzca ihtiyaç duyulan tartışmaları ateşlemek, Muhafazakarların (siz, 'anarko-kapitalistler' ve 'özgürlükçüler' dahil) tansiyonunu çıkarmak, çoğu hizmet çalışanının hayalini gerçekleştirmek, kapitalizmin saf insan düşmanlığını coşkuyla kucaklamayan şekillerde yaşamayı ve çalışmayı denemek inanılmaz bir deneyim oldu. Maalesef refah ve sermaye eksikliği, beni kış mevsimini atlatamaz veya sürdürülebilirliği sağlamak için gereken şekillerde büyüyemez hale getirdi" ifadelerini kullandı.
Sims-Fewer ayrıca, projenin başarısızlığa uğrasa da kendisi için büyük bir başarı olduğunu ve gelecekteki projeleri konusunda da ilham verdiğini söyledi.
Kafe, 'kahveyi herkes için erişilebilir kılmak ve girişimin kapitalist bir girişim olmadığı fikrini güçlendirmek' amacıyla, 'ödeyebildiğin kadar öde' modeli uyguluyordu. Ancak bu model, ekonomik açıdan sürdürülebilirliği sağlayamadı.