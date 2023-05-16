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Nijerya'da etnik çatışmalarda en az 15 kişi öldü
Nijerya'da etnik çatışmalarda en az 15 kişi öldü
Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmalarda en az 15 kişi öldü. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
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Nasarawa Eyaleti Polis Sözcüsü Ramhan Nansel, yaptığı açıklamada, eyaletin Karu bölgesinde hayvancılıkla uğraşan 18 yaşındaki bir kişinin, kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesinin ardından Tarkalafia ve Kwaja etnik grupları arasında çatışmalar çıktığını belirtti.Nansel, çatışmalarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Nansel, şiddet olaylarında evlerin, araçların ve tarım arazilerin de hasar gördüğünü ifade etti.Nijerya'nın kuzey ve orta kesimi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.Nasarawa ve Benue eyaletleri sınırında ocak ayında, Fulanileri hedef alan bombalı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti.Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.
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nijerya, çatışma
nijerya, çatışma

Nijerya'da etnik çatışmalarda en az 15 kişi öldü

06:33 16.05.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEI Nijerya'da çatışma
Nijerya'da çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEI
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Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmalarda en az 15 kişi öldü.
Nasarawa Eyaleti Polis Sözcüsü Ramhan Nansel, yaptığı açıklamada, eyaletin Karu bölgesinde hayvancılıkla uğraşan 18 yaşındaki bir kişinin, kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesinin ardından Tarkalafia ve Kwaja etnik grupları arasında çatışmalar çıktığını belirtti.
Nansel, çatışmalarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Nansel, şiddet olaylarında evlerin, araçların ve tarım arazilerin de hasar gördüğünü ifade etti.
Nijerya'nın kuzey ve orta kesimi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Nasarawa ve Benue eyaletleri sınırında ocak ayında, Fulanileri hedef alan bombalı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti.
Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.
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