https://sputniknews.com.tr/20230516/nijeryada-etnik-catismalarda-en-az-15-kisi-oldu-1071153038.html

Nijerya'da etnik çatışmalarda en az 15 kişi öldü

Nijerya'da etnik çatışmalarda en az 15 kişi öldü

Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmalarda en az 15 kişi öldü. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T06:33+0300

2023-05-16T06:33+0300

2023-05-16T06:33+0300

dünya

nijerya

çatışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102006/14/1020061405_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_39488e623631ab157a5ca3fd8ca2c40c.jpg

Nasarawa Eyaleti Polis Sözcüsü Ramhan Nansel, yaptığı açıklamada, eyaletin Karu bölgesinde hayvancılıkla uğraşan 18 yaşındaki bir kişinin, kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesinin ardından Tarkalafia ve Kwaja etnik grupları arasında çatışmalar çıktığını belirtti.Nansel, çatışmalarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Nansel, şiddet olaylarında evlerin, araçların ve tarım arazilerin de hasar gördüğünü ifade etti.Nijerya'nın kuzey ve orta kesimi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.Nasarawa ve Benue eyaletleri sınırında ocak ayında, Fulanileri hedef alan bombalı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti.Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nijerya, çatışma