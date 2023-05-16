https://sputniknews.com.tr/20230516/mustafa-sarigul-kilicdaroglu-sarayda-yasamaz-turkiyeyi-saray-yapar-1071183964.html
Mustafa Sarıgül: Kılıçdaroğlu sarayda yaşamaz, Türkiye’yi saray yapar
Mustafa Sarıgül: Kılıçdaroğlu sarayda yaşamaz, Türkiye’yi saray yapar
TDP Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile ilgili “Herkesin cumhurbaşkanı olur. Kimseye yan bakmaz, parmak... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T18:05+0300
2023-05-16T18:05+0300
2023-05-16T18:05+0300
mustafa sarıgül
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
saray
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Sarıgül, Sivas'ın Divriği ilçesinde seçimin ikinci turu için çalışmalarına başladı. Burada kalabalığa hitap eden Sarıgül, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili “Kendisine oy versin vermesin herkesin hakkını ve hukukunu korur” diyen Sarıgül, “Herkesin cumhurbaşkanı olur. Kimseye yan bakmaz, parmak sallamaz, az konuşur, çok çalışır. Kendisi sarayda yaşamaz, Türkiye'yi saray yapar. Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Türkiye güzel bir Türkiye olur” açıklamasında bulundu.Sözcü gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürümediğini söyleyen Sarıgül, “Bir kişinin tek başına koskoca bir ülkeyi yönetmesi hem mümkün değil hem de doğru değil. Bu yönetim sistemi ülkeyi ekonomik açıdan, sosyal açıdan, demokrasi ve özgürlükler açısından geriye götürdü. Bu dönemde işsizlik, yoksulluk, pahalılık, geçim sıkıntısı arttı. Ülkeye yeni bir enerji vermemiz lazım” şeklinde konuştu.“Hangi siyasi partiye oy vermiş olursak olalım, hangi siyasi düşünceye sahip olursak olalım, Türkiye'mizin iyiliği için bu hükümet sistemini değiştirmemiz lazım” diyen Sarıgül, “Türkiye'yi Demokratik Parlamenter Sisteme geçirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Sayın Kılıçdaroğlu, demokrasiye inanan inançlara saygılı laikliğe bağlı, hukuk devletine, sosyal devlet anlayışına önem veren bir adaydır” ifadelerini kullandı.
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mustafa sarıgül, kemal kılıçdaroğlu, saray
mustafa sarıgül, kemal kılıçdaroğlu, saray
Mustafa Sarıgül: Kılıçdaroğlu sarayda yaşamaz, Türkiye’yi saray yapar
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TDP Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile ilgili “Herkesin cumhurbaşkanı olur. Kimseye yan bakmaz, parmak sallamaz, az konuşur, çok çalışır. Kendisi sarayda yaşamaz, Türkiye'yi saray yapar. Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Türkiye güzel bir Türkiye olur” dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Sarıgül, Sivas'ın Divriği ilçesinde seçimin ikinci turu için çalışmalarına başladı.
Burada kalabalığa hitap eden Sarıgül, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili “Kendisine oy versin vermesin herkesin hakkını ve hukukunu korur” diyen Sarıgül, “Herkesin cumhurbaşkanı olur. Kimseye yan bakmaz, parmak sallamaz, az konuşur, çok çalışır. Kendisi sarayda yaşamaz, Türkiye'yi saray yapar. Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Türkiye güzel bir Türkiye olur” açıklamasında bulundu.
Sözcü gazetesinin haberine göre
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürümediğini söyleyen Sarıgül, “Bir kişinin tek başına koskoca bir ülkeyi yönetmesi hem mümkün değil hem de doğru değil. Bu yönetim sistemi ülkeyi ekonomik açıdan, sosyal açıdan, demokrasi ve özgürlükler açısından geriye götürdü. Bu dönemde işsizlik, yoksulluk, pahalılık, geçim sıkıntısı arttı. Ülkeye yeni bir enerji vermemiz lazım”
şeklinde konuştu.
“Hangi siyasi partiye oy vermiş olursak olalım, hangi siyasi düşünceye sahip olursak olalım, Türkiye'mizin iyiliği için bu hükümet sistemini değiştirmemiz lazım” diyen Sarıgül, “Türkiye'yi Demokratik Parlamenter Sisteme geçirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Sayın Kılıçdaroğlu, demokrasiye inanan inançlara saygılı laikliğe bağlı, hukuk devletine, sosyal devlet anlayışına önem veren bir adaydır” ifadelerini kullandı.