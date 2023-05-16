https://sputniknews.com.tr/20230516/millet-ittifaki-liderleri-yarin-chp-genel-merkezinde-toplaniyor-1071190817.html
Millet İttifakı liderleri yarın CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek
Millet İttifakı liderleri yarın CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek
Millet İttifakı'nı oluşturan 6 liderin yarın CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirip ikinci tur için yol haritası belirleyeceği belirtildi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T22:45+0300
2023-05-16T22:45+0300
2023-05-16T22:46+0300
millet ittifakı
2023 türkiye seçimleri
chp
toplantı
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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Millet İttifakı'nın 6 siyasi lideri yarın CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Diğer yandan CHP Genel Merkezinden 81 il teşkilatına cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için saha çalışmalarına vakit kaybetmeden başlanılması talimatı verildi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla gönderilen "Mücadeleye devam. Buradayız!" başlıklı yazıda il ilçe ve büyükşehir tüm belediye başkanlarının kendi illerinde saha çalışmalarını yürütecekleri belirtildi.
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millet ittifakı, chp, toplantı
millet ittifakı, chp, toplantı
Millet İttifakı liderleri yarın CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek
22:45 16.05.2023 (güncellendi: 22:46 16.05.2023) Abone ol
Millet İttifakı'nı oluşturan 6 liderin yarın CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirip ikinci tur için yol haritası belirleyeceği belirtildi.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre
Millet İttifakı'nın 6 siyasi lideri yarın CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
Diğer yandan CHP Genel Merkezinden 81 il teşkilatına cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için saha çalışmalarına vakit kaybetmeden başlanılması talimatı verildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla gönderilen "Mücadeleye devam. Buradayız!" başlıklı yazıda il ilçe ve büyükşehir tüm belediye başkanlarının kendi illerinde saha çalışmalarını yürütecekleri belirtildi.