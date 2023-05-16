https://sputniknews.com.tr/20230516/millet-ittifaki-liderleri-yarin-chp-genel-merkezinde-toplaniyor-1071190817.html

Millet İttifakı liderleri yarın CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek

Millet İttifakı liderleri yarın CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 liderin yarın CHP Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirip ikinci tur için yol haritası belirleyeceği belirtildi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

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millet ittifakı

2023 türkiye seçimleri

chp

toplantı

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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Millet İttifakı'nın 6 siyasi lideri yarın CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Diğer yandan CHP Genel Merkezinden 81 il teşkilatına cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için saha çalışmalarına vakit kaybetmeden başlanılması talimatı verildi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla gönderilen "Mücadeleye devam. Buradayız!" başlıklı yazıda il ilçe ve büyükşehir tüm belediye başkanlarının kendi illerinde saha çalışmalarını yürütecekleri belirtildi.

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millet ittifakı, chp, toplantı