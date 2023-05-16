https://sputniknews.com.tr/20230516/medvedev-nato-rusya-dusuncesiyle-uykuya-daliyor-ve-uyaniyor-1071164308.html

Medvedev: NATO, Rusya düşüncesiyle uykuya dalıyor ve uyanıyor

Medvedev: NATO, Rusya düşüncesiyle uykuya dalıyor ve uyanıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ‘eskiden Rusya'ya garantiler konusunda tembelce orta parmak gösteren NATO’nun şimdi uykuya dalarken... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T12:21+0300

2023-05-16T12:21+0300

2023-05-16T12:21+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

fransa

emmanuel macron

rusya

nato

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya’nın jeopolitik olarak yenilgiye uğradığı şeklindeki açıklamasına kesinlikle katılmadığını söyleyen Medvedev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda asıl kaybedenin NATO’nun benzersizlik iddiası olan ilkel rotası olduğunu, İttifak ülkelerinin uykuya dalarken ve sabah kalkarken Rusya’yı düşündüğünü ifade etti.Medvedev, “2022'de NATO, konu güvenlik garantilerine gelince bize tembelce orta parmak gösterirdi, şimdi de tüm NATO üyesi Rusya'yı düşünerek uykuya dalar ve uyanır oldu” diye yazdı.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, bu durumda asıl kaybedenin NATO’nun 21. yüzyılda benzersiz bir rol iddiası olan ilkel rotası olduğunun altını çizdi.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, L’Opinion gazetesine demecinde Rusya'nın ‘jeopolitik yenilgiye’ uğradığını ve Çin'e ‘vassal olma’ sürecine girdiğini söylemişti.

fransa

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dmitriy medvedev, fransa, emmanuel macron, rusya, nato