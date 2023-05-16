https://sputniknews.com.tr/20230516/medvedev-nato-rusya-dusuncesiyle-uykuya-daliyor-ve-uyaniyor-1071164308.html
Medvedev: NATO, Rusya düşüncesiyle uykuya dalıyor ve uyanıyor
Medvedev: NATO, Rusya düşüncesiyle uykuya dalıyor ve uyanıyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ‘eskiden Rusya'ya garantiler konusunda tembelce orta parmak gösteren NATO’nun şimdi uykuya dalarken... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T12:21+0300
2023-05-16T12:21+0300
2023-05-16T12:21+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
fransa
emmanuel macron
rusya
nato
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya’nın jeopolitik olarak yenilgiye uğradığı şeklindeki açıklamasına kesinlikle katılmadığını söyleyen Medvedev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda asıl kaybedenin NATO’nun benzersizlik iddiası olan ilkel rotası olduğunu, İttifak ülkelerinin uykuya dalarken ve sabah kalkarken Rusya’yı düşündüğünü ifade etti.Medvedev, “2022'de NATO, konu güvenlik garantilerine gelince bize tembelce orta parmak gösterirdi, şimdi de tüm NATO üyesi Rusya'yı düşünerek uykuya dalar ve uyanır oldu” diye yazdı.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, bu durumda asıl kaybedenin NATO’nun 21. yüzyılda benzersiz bir rol iddiası olan ilkel rotası olduğunun altını çizdi.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, L’Opinion gazetesine demecinde Rusya'nın ‘jeopolitik yenilgiye’ uğradığını ve Çin'e ‘vassal olma’ sürecine girdiğini söylemişti.
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dmitriy medvedev, fransa, emmanuel macron, rusya, nato
dmitriy medvedev, fransa, emmanuel macron, rusya, nato
Medvedev: NATO, Rusya düşüncesiyle uykuya dalıyor ve uyanıyor
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ‘eskiden Rusya'ya garantiler konusunda tembelce orta parmak gösteren NATO’nun şimdi uykuya dalarken ve kalkarken onu düşünür hale geldiğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya’nın jeopolitik olarak yenilgiye uğradığı şeklindeki açıklamasına kesinlikle katılmadığını söyleyen Medvedev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda asıl kaybedenin NATO’nun benzersizlik iddiası olan ilkel rotası olduğunu, İttifak ülkelerinin uykuya dalarken ve sabah kalkarken Rusya’yı düşündüğünü ifade etti.
Medvedev, “2022'de NATO, konu güvenlik garantilerine gelince bize tembelce orta parmak gösterirdi, şimdi de tüm NATO üyesi Rusya'yı düşünerek uykuya dalar ve uyanır oldu” diye yazdı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, bu durumda asıl kaybedenin NATO’nun 21. yüzyılda benzersiz bir rol iddiası olan ilkel rotası olduğunun altını çizdi.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, L’Opinion gazetesine demecinde Rusya'nın ‘jeopolitik yenilgiye’ uğradığını ve Çin'e ‘vassal olma’ sürecine girdiğini söylemişti.