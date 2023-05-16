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https://sputniknews.com.tr/20230516/malavide-su-aygiri-tekneye-saldirdi-1-olu-23-kayip--1071193510.html
Malavi’de su aygırı tekneye saldırdı: 1 ölü, 23 kayıp
Malavi’de su aygırı tekneye saldırdı: 1 ölü, 23 kayıp
Malavi’deki Shire Nehri'nde su aygırının tekneye saldırması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 23 kişi de kayboldu. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T23:58+0300
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malavi
su aygırı
saldırı
afrika
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Doğu Afrika ülkesi Malavi’de yer alan Shire Nehri'nin Mozambik sınırına yakın Nsanje bölgesinde su aygırı tekneye saldırdı. Yetkililer, alabora olan teknede 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. 14 kişinin alabora olan tekneden kendi imkanları veya çevredekilerin yardımlarıyla sağ kurtulduğu belirtildi. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktaran yetkililer, hayatta kalan birini bulmaya yönelik umutların azaldığını belirtti. Teknenin tarlalarda çalışmak üzere nehirden geçen köylülerde dolu olduğu ifade edilerek, su aygırının tekneye neden saldırdığı henüz bilinmiyor. Dişi su aygırlarının aşırı derecede saldırgan oldukları bilinirken, Afrika'da yılda yaklaşık 500 kişinin su aygırı saldırılarında öldüğü tahmin ediliyor.
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malavi, su aygırı, saldırı, afrika

Malavi’de su aygırı tekneye saldırdı: 1 ölü, 23 kayıp

23:58 16.05.2023 (güncellendi: 23:59 16.05.2023)
© AP Photosu aygırı
su aygırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AP Photo
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Malavi’deki Shire Nehri'nde su aygırının tekneye saldırması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 23 kişi de kayboldu.
Doğu Afrika ülkesi Malavi’de yer alan Shire Nehri'nin Mozambik sınırına yakın Nsanje bölgesinde su aygırı tekneye saldırdı. Yetkililer, alabora olan teknede 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.
14 kişinin alabora olan tekneden kendi imkanları veya çevredekilerin yardımlarıyla sağ kurtulduğu belirtildi. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktaran yetkililer, hayatta kalan birini bulmaya yönelik umutların azaldığını belirtti.
Teknenin tarlalarda çalışmak üzere nehirden geçen köylülerde dolu olduğu ifade edilerek, su aygırının tekneye neden saldırdığı henüz bilinmiyor.
Dişi su aygırlarının aşırı derecede saldırgan oldukları bilinirken, Afrika'da yılda yaklaşık 500 kişinin su aygırı saldırılarında öldüğü tahmin ediliyor.
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