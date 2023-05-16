https://sputniknews.com.tr/20230516/kuveytin-hartum-buyukelciligine-baskin-duzenlendi-1071148748.html

Kuveyt'in Hartum Büyükelçiliği'ne baskın düzenlendi

Kuveyt'in Hartum Büyükelçiliği'ne baskın düzenlendi

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın başkenti Hartum'daki büyükelçilik binasına bağlı bir konuta baskın düzenlendiğini ve tahribat yapıldığını duyurdu. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T02:26+0300

2023-05-16T02:26+0300

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Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Hartum'daki Kuveyt Büyükelçiliği Askeri Ofis Başkanı'nın konutuna baskın düzenlendi.Baskını kınayan Bakanlık, ülke yönetimine ve çatışan tüm taraflara, diplomatik misyon merkezlerine tam bir koruma sağlanması için gerekli icraatları yerine getirmeleri çağrısı yaptı.Baskınlardan sorumlu suçluların cezalandırılması talep edilen açıklamada olayla ilgili herhangi bir taraf suçlanmadı.Çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana başkent Hartum'da Suudi Arabistan ve Ürdün büyükelçilikleri ve ilgili binalarına çeşitli şekillerde baskınlar düzenlenmiş ve çevrede tahribat yapılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230506/sudanda-catisan-taraflar-ilk-muzakereler-icin-suudi-arabistanda-bir-araya-geldi-1070716056.html

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