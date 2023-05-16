Konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 düştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:01
18 dk
SEÇİM ÖZEL
Radyo Sputnik Seçim Özel
00:20
190 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları şekillenmeye başladı!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim ikinci tura kalacak mı? Oy sayımı devam ediyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Embriyoda genetik test nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
14 Mayıs Seçim sonuçları hangi mesajları veriyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Dünyanın kilitlendiği seçim
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Birinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
İkinci tur
18:33
87 dk
Z RAPORU
Meclis dağılımı
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve e-fatura dönemi
07:09
107 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
14 Mayıs seçimlerinde seçmen ne mesaj verdi?
09:02
55 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230516/konut-satislari-nisanda-gecen-yilin-ayni-ayina-gore-yuzde-356-dustu-1071157451.html
Konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 düştü
Konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 düştü
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T11:01+0300
2023-05-16T11:01+0300
ekonomi
türkiye
istanbul
konut
konut satışı
konut fiyatları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070314574_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9c4651bb5fec65731c53c2f0f50fcdf5.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,6 gerileyerek 85 bin 652'ye düştü.Konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleşti.Nisanda konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 10 bin konut satışı ve yüzde 11,7 payla Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,8 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konutla Ardahan ve Hakkari, 53 konut ile Bayburt oldu.Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalış göstererek 21 bin 769 olarak belirlendi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışlarının payı yüzde 25,4 olarak kayıtlara geçti.Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalışla 80 bin 591'e geriledi.Yabancılara konut satışıTürkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 azalışla 2 bin 557'ye geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde nisanda gerçekleşen 85 bin 652 konut satışının 2 bin 557'si yabancılara yönelik oldu. Yabancılara yapılan konut satışı nisanda yıllık bazda yüzde 60,3 azaldı. Nisanda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 3 oldu.Yabancılara yapılan konut satışlarında nisanda iller bazında ilk sırayı 1024 satış ile Antalya aldı. Antalya'yı 792 konut satışıyla İstanbul ve 186 satışla Mersin takip etti.Söz konusu satışlar ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 azalarak 13 bin 483'e düştü.Nisanda Rusya vatandaşları Türkiye'den 817 konut satın aldı. Rusya'yı 377 konutla İran, 136 konutla Ukrayna ve 124 konutla Irak vatandaşları izledi.İpotekli konut satışları nisanda azaldıTürkiye genelinde nisanda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalarak 21 bin 769 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 25,4 olarak hesaplandı. Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalışla 80 bin 591'e geriledi.Nisan ayındaki ipotekli satışların 7 bin 388'i, ocak-nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 25 bin 552'si ilk el satış olarak gerçekleşti.Nisanda diğer konut satış sayısı, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,8 azalışla 63 bin 883 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 74,6 olarak belirlendi. Ocak-nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 288 bin 276'ya geriledi.Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalarak 26 bin 952 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,5 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 azalışla 110 bin 859 olarak kayıtlara geçti.Türkiye genelinde ikinci el konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,3 gerileyerek 58 bin 700 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,5 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 azalışla 258 bin 8'e düştü.
https://sputniknews.com.tr/20230426/tuik-turkiyede-beklenen-yasam-suresi-azaldi-1070202797.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070314574_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_41a52d3732af43bff805daff854b39d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, konut, konut satışı, konut fiyatları
türkiye, istanbul, konut, konut satışı, konut fiyatları

Konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 düştü

11:01 16.05.2023
© AAİstanbul, konut, boğaz
İstanbul, konut, boğaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,6 gerileyerek 85 bin 652'ye düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,6 gerileyerek 85 bin 652'ye düştü.
Konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleşti.
Nisanda konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 10 bin konut satışı ve yüzde 11,7 payla Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,8 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konutla Ardahan ve Hakkari, 53 konut ile Bayburt oldu.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalış göstererek 21 bin 769 olarak belirlendi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışlarının payı yüzde 25,4 olarak kayıtlara geçti.
Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalışla 80 bin 591'e geriledi.

Yabancılara konut satışı

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 azalışla 2 bin 557'ye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde nisanda gerçekleşen 85 bin 652 konut satışının 2 bin 557'si yabancılara yönelik oldu. Yabancılara yapılan konut satışı nisanda yıllık bazda yüzde 60,3 azaldı. Nisanda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 3 oldu.
Yabancılara yapılan konut satışlarında nisanda iller bazında ilk sırayı 1024 satış ile Antalya aldı. Antalya'yı 792 konut satışıyla İstanbul ve 186 satışla Mersin takip etti.
Söz konusu satışlar ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 azalarak 13 bin 483'e düştü.
Nisanda Rusya vatandaşları Türkiye'den 817 konut satın aldı. Rusya'yı 377 konutla İran, 136 konutla Ukrayna ve 124 konutla Irak vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları nisanda azaldı

Türkiye genelinde nisanda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 azalarak 21 bin 769 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 25,4 olarak hesaplandı. Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalışla 80 bin 591'e geriledi.
Nisan ayındaki ipotekli satışların 7 bin 388'i, ocak-nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 25 bin 552'si ilk el satış olarak gerçekleşti.
Nisanda diğer konut satış sayısı, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,8 azalışla 63 bin 883 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 74,6 olarak belirlendi. Ocak-nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 288 bin 276'ya geriledi.
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalarak 26 bin 952 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,5 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 azalışla 110 bin 859 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,3 gerileyerek 58 bin 700 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,5 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 azalışla 258 bin 8'e düştü.
İstanbul, Taksim, insanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
YAŞAM
TÜİK: Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
26 Nisan, 11:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала