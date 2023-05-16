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https://sputniknews.com.tr/20230516/kolombiyadan-turkiyeye-gelen-arama-kurtarma-kopegi-aaron-hayatini-kaybetti-1071161706.html
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma köpeği 'Aaron' hayatını kaybetti
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma köpeği 'Aaron' hayatını kaybetti
Kolombiya'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'ye gönderdiği ve arama kurtarma ekibinde görev yapan 'Aaron' adlı köpek hayatını kaybetti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T11:53+0300
2023-05-16T11:53+0300
yaşam
türkiye
deprem
kahramanmaraş
köpek
arama kurtarma
ölüm
kolombiya
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Kolombiya Kızıl Haç Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, bugün dört ayaklı kahramanlarından birine büyük üzüntü ve kederle vade ettiklerini belirterek, "Kimin yardıma ihtiyacı varsa gönüllü şekilde hep onların yanında oldun. Birçok yerde ve insani görevlerimizde bize eşlik ettin, Türkiye'deki deprem felaketinde önde gelenlerden biri oldun. Huzur içinde yat, daima hatırlanacaksın Aaron! " ifadesine yer verildi.Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk halkının, Kolombiyalı dostlarının gösterdiği dayanışmayı ve Aaron'un cesaretini unutmayacağını kaydederek, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarında görev alan Kolombiyalı dostumuz Aaron'un hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, 'Aaron' ile 14 Şubat'ta çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Türk halkının cesaretinden ötürü asla unutmayacağı bir kahraman Aaron!" ifadesini kullandı.Depremler nedeniyle afetzedelere destek için Kolombiya, 14 Şubat'ta Türkiye'ye 20 kişilik uzman ekip yollamıştı. 20 kişilik uzman ekibe Aaron dahil özel eğitimli 8 köpek de eşlik etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230502/turkiye-deprem-sonrasi-kurtarma-calismalarinda-olen-proteonun-ardindan-meksikaya-kopek-gonderiyor-1070498787.html
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türkiye, deprem, kahramanmaraş, köpek, arama kurtarma, ölüm, kolombiya
türkiye, deprem, kahramanmaraş, köpek, arama kurtarma, ölüm, kolombiya

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma köpeği 'Aaron' hayatını kaybetti

11:53 16.05.2023
© AAKolombiya'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'ye gönderdiği ve arama kurtarma ekibinde görev yapan 'Aaron' adlı köpek hayatını kaybetti.
Kolombiya'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'ye gönderdiği ve arama kurtarma ekibinde görev yapan 'Aaron' adlı köpek hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
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Kolombiya'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'ye gönderdiği ve arama kurtarma ekibinde görev yapan 'Aaron' adlı köpek hayatını kaybetti.
Kolombiya Kızıl Haç Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, bugün dört ayaklı kahramanlarından birine büyük üzüntü ve kederle vade ettiklerini belirterek, "Kimin yardıma ihtiyacı varsa gönüllü şekilde hep onların yanında oldun. Birçok yerde ve insani görevlerimizde bize eşlik ettin, Türkiye'deki deprem felaketinde önde gelenlerden biri oldun. Huzur içinde yat, daima hatırlanacaksın Aaron! " ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk halkının, Kolombiyalı dostlarının gösterdiği dayanışmayı ve Aaron'un cesaretini unutmayacağını kaydederek, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarında görev alan Kolombiyalı dostumuz Aaron'un hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, 'Aaron' ile 14 Şubat'ta çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Türk halkının cesaretinden ötürü asla unutmayacağı bir kahraman Aaron!" ifadesini kullandı.
Depremler nedeniyle afetzedelere destek için Kolombiya, 14 Şubat'ta Türkiye'ye 20 kişilik uzman ekip yollamıştı. 20 kişilik uzman ekibe Aaron dahil özel eğitimli 8 köpek de eşlik etmişti.
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