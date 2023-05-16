https://sputniknews.com.tr/20230516/kilicdaroglu-mehmet-ali-yukseli-genel-baskan-basdanismani-olarak-gorevlendirdi-1071183075.html

Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi

Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T17:21+0300

2023-05-16T17:21+0300

2023-05-16T17:21+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

onursal adıgüzel

kemal kılıçdaroğlu

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14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yeni bir görev ataması gerçekleşti.Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.Edinilen bilgiye göre, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde CHP İstanbul 2'nci bölge 14'üncü sıradan milletvekili adayı da gösterilen Yüksel, "siyasi işler ve seçim propagandası" çalışmalarını yürütecek.Mehmet Ali Yüksel kimdir?2001 CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanı olarak görev alan Mehmet Ali Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı görevinde bulundu.Yüksel, İstanbul 2. bölge milletvekili adayı gösterilmişti

https://sputniknews.com.tr/20230516/hazine-yardimi-dagilimlari-belli-oldu-chp-68-iyi-parti-118-milyon-tl-ile-1-vekil-cikardi-1071153905.html

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mehmet ali yüksel kimdir?