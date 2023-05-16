https://sputniknews.com.tr/20230516/kilicdaroglu-mehmet-ali-yukseli-genel-baskan-basdanismani-olarak-gorevlendirdi-1071183075.html
Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi
Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T17:21+0300
2023-05-16T17:21+0300
2023-05-16T17:21+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
onursal adıgüzel
kemal kılıçdaroğlu
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14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yeni bir görev ataması gerçekleşti.Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.Edinilen bilgiye göre, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde CHP İstanbul 2'nci bölge 14'üncü sıradan milletvekili adayı da gösterilen Yüksel, "siyasi işler ve seçim propagandası" çalışmalarını yürütecek.Mehmet Ali Yüksel kimdir?2001 CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanı olarak görev alan Mehmet Ali Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı görevinde bulundu.Yüksel, İstanbul 2. bölge milletvekili adayı gösterilmişti
https://sputniknews.com.tr/20230516/hazine-yardimi-dagilimlari-belli-oldu-chp-68-iyi-parti-118-milyon-tl-ile-1-vekil-cikardi-1071153905.html
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mehmet ali yüksel kimdir?
mehmet ali yüksel kimdir?
Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi
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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.
14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yeni bir görev ataması gerçekleşti.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.
Edinilen bilgiye göre, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde CHP İstanbul 2'nci bölge 14'üncü sıradan milletvekili adayı da gösterilen Yüksel, "siyasi işler ve seçim propagandası" çalışmalarını yürütecek.
Mehmet Ali Yüksel kimdir?
2001 CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanı olarak görev alan Mehmet Ali Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı görevinde bulundu.
Yüksel, İstanbul 2. bölge milletvekili adayı gösterilmişti