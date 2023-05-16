Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:01
18 dk
SEÇİM ÖZEL
Radyo Sputnik Seçim Özel
00:20
190 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları şekillenmeye başladı!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim ikinci tura kalacak mı? Oy sayımı devam ediyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Prof. Türkçüoğlu: Kadınların iş hayatına girmesiyle tüp bebek uygulaması yaygınlaştı
14:05
54 dk
ANLAT BANA
14 Mayıs Seçim sonuçları hangi mesajları veriyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Dünyanın kilitlendiği seçim
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Birinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
İkinci tur
18:33
87 dk
Z RAPORU
Meclis dağılımı
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
E-Fatura için süre 1 Temmuz'da sona eriyor
07:09
107 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Parti Kurucusu Yeniçeri: Kılıçdaroğlu’nun kazanabilmesi için olağanüstü bir şey olması gerek
09:02
55 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Adaylar ve siyasi partiler 2. turda hangi stratejileri izleyecek?
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de yeniden hafta içi mesaisi
14:07
47 dk
ANKARA FARKI
İkinci tur sonrası CHP'yi ne bekliyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçim değerlendirmesi ve dünyada yankıları
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yükselen milliyetçilik ne anlatıyor?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/kilicdaroglu-mehmet-ali-yukseli-genel-baskan-basdanismani-olarak-gorevlendirdi-1071183075.html
Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi
Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T17:21+0300
2023-05-16T17:21+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
onursal adıgüzel
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071018746_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03a9d46c46b93abf531601c4ca82b3b5.jpg
14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yeni bir görev ataması gerçekleşti.Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.Edinilen bilgiye göre, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde CHP İstanbul 2'nci bölge 14'üncü sıradan milletvekili adayı da gösterilen Yüksel, "siyasi işler ve seçim propagandası" çalışmalarını yürütecek.Mehmet Ali Yüksel kimdir?2001 CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanı olarak görev alan Mehmet Ali Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı görevinde bulundu.Yüksel, İstanbul 2. bölge milletvekili adayı gösterilmişti
https://sputniknews.com.tr/20230516/hazine-yardimi-dagilimlari-belli-oldu-chp-68-iyi-parti-118-milyon-tl-ile-1-vekil-cikardi-1071153905.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071018746_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0b7c353d4200e542a65f4f5a4325d682.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet ali yüksel kimdir?
mehmet ali yüksel kimdir?

Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi

17:21 16.05.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlar, mitinge ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlar, mitinge ilgi gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.
14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yeni bir görev ataması gerçekleşti.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.
Edinilen bilgiye göre, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde CHP İstanbul 2'nci bölge 14'üncü sıradan milletvekili adayı da gösterilen Yüksel, "siyasi işler ve seçim propagandası" çalışmalarını yürütecek.

Mehmet Ali Yüksel kimdir?

2001 CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanı olarak görev alan Mehmet Ali Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı görevinde bulundu.
Yüksel, İstanbul 2. bölge milletvekili adayı gösterilmişti
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Hazine yardımı dağılımları belli oldu: CHP 6.8, İYİ Parti 11.8 milyon TL ile 1 vekil çıkardı
08:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала