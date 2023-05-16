Kılıçdaroğlu ikinci tur stratejisini açıklayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:01
18 dk
SEÇİM ÖZEL
Radyo Sputnik Seçim Özel
00:20
190 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları şekillenmeye başladı!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim ikinci tura kalacak mı? Oy sayımı devam ediyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Embriyoda genetik test nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
14 Mayıs Seçim sonuçları hangi mesajları veriyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Dünyanın kilitlendiği seçim
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Birinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
İkinci tur
18:33
87 dk
Z RAPORU
Meclis dağılımı
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve e-fatura dönemi
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/kilicdaroglu-ikinci-tur-stratejisini-aciklayacak-1071152931.html
Kılıçdaroğlu ikinci tur stratejisini açıklayacak
Kılıçdaroğlu ikinci tur stratejisini açıklayacak
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendirdi. İkinci tur stratejisinin bugün Kılıçdaroğlu... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T06:10+0300
2023-05-16T06:10+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071018811_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_7efb4c6617d6cfa97253435033d33950.jpg
28 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için milyonlar yeniden sandık başına gidecek.Geçici sonuçlara göre ilk turda yüzde 49.54 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.92 alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak.Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu dün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi kurmaylarla toplantı gerçekleştirdi. Seçimlerde alınan sonuçların masaya yatırıldığı toplantıda kampanya sürecine dair görüş alışverişinde bulunuldu.Edinilen bilgiye göre seçim güvenliği ve veri akışı konusunda tedbirlerin artırılmasına yönelik kanının hakim olduğu toplantıda ikinci tur için belirlenecek strateji de masaya yatırıldı. Kurmaylarıyla görüş alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur stratejisini kamuoyuna kendisinin açıklayacağı öğrenildi. Söz konusu açıklamanın bugün (16 Mayıs) açıklanması bekleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071018811_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_060aa1904adedf824b51c903882cdb2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu ikinci tur stratejisini açıklayacak

06:10 16.05.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlar, mitinge ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlar, mitinge ilgi gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendirdi. İkinci tur stratejisinin bugün Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacağı öğrenildi.
28 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için milyonlar yeniden sandık başına gidecek.
Geçici sonuçlara göre ilk turda yüzde 49.54 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.92 alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak.
Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu dün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi kurmaylarla toplantı gerçekleştirdi. Seçimlerde alınan sonuçların masaya yatırıldığı toplantıda kampanya sürecine dair görüş alışverişinde bulunuldu.
Edinilen bilgiye göre seçim güvenliği ve veri akışı konusunda tedbirlerin artırılmasına yönelik kanının hakim olduğu toplantıda ikinci tur için belirlenecek strateji de masaya yatırıldı. Kurmaylarıyla görüş alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur stratejisini kamuoyuna kendisinin açıklayacağı öğrenildi. Söz konusu açıklamanın bugün (16 Mayıs) açıklanması bekleniyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала