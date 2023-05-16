https://sputniknews.com.tr/20230516/kilicdaroglu-ikinci-tur-stratejisini-aciklayacak-1071152931.html

Kılıçdaroğlu ikinci tur stratejisini açıklayacak

Kılıçdaroğlu ikinci tur stratejisini açıklayacak

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendirdi. İkinci tur stratejisinin bugün Kılıçdaroğlu... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T06:10+0300

2023-05-16T06:10+0300

2023-05-16T06:10+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

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28 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için milyonlar yeniden sandık başına gidecek.Geçici sonuçlara göre ilk turda yüzde 49.54 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile yüzde 44.92 alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta ikinci turda yeniden yarışacak.Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu dün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi kurmaylarla toplantı gerçekleştirdi. Seçimlerde alınan sonuçların masaya yatırıldığı toplantıda kampanya sürecine dair görüş alışverişinde bulunuldu.Edinilen bilgiye göre seçim güvenliği ve veri akışı konusunda tedbirlerin artırılmasına yönelik kanının hakim olduğu toplantıda ikinci tur için belirlenecek strateji de masaya yatırıldı. Kurmaylarıyla görüş alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur stratejisini kamuoyuna kendisinin açıklayacağı öğrenildi. Söz konusu açıklamanın bugün (16 Mayıs) açıklanması bekleniyor.

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kemal kılıçdaroğlu