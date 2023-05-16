https://sputniknews.com.tr/20230516/kilicdaroglu-depremzedelerimiz-politik-tercihi-ne-olursa-olsun-benim-basimin-ustundedir-1071183662.html
Kılıçdaroğlu: Depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir
Kılıçdaroğlu: Depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir" dedi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T17:41+0300
2023-05-16T17:41+0300
2023-05-16T17:47+0300
kemal kılıçdaroğlu
2023 türkiye seçimleri
deprem
seçim
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinden gelen seçim sonuçlarıyla ilgili, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir." ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, deprem, seçim
kemal kılıçdaroğlu, deprem, seçim
Kılıçdaroğlu: Depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir
17:41 16.05.2023 (güncellendi: 17:47 16.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinden gelen seçim sonuçlarıyla ilgili, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir." ifadelerini kullandı.