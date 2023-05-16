https://sputniknews.com.tr/20230516/kilicdaroglu-depremzedelerimiz-politik-tercihi-ne-olursa-olsun-benim-basimin-ustundedir-1071183662.html

Kılıçdaroğlu: Depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir

Kılıçdaroğlu: Depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir" dedi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T17:41+0300

2023-05-16T17:41+0300

2023-05-16T17:47+0300

kemal kılıçdaroğlu

2023 türkiye seçimleri

deprem

seçim

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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinden gelen seçim sonuçlarıyla ilgili, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir." ifadelerini kullandı.

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2023

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kemal kılıçdaroğlu, deprem, seçim