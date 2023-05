https://sputniknews.com.tr/20230516/kanaatimce-kilicdaroglu-tuzaga-dusuruldu-1071148145.html

‘Kanaatimce Kılıçdaroğlu tuzağa düşürüldü’

Güller’e göre, muhalefet Batıcı ve NATO’culuk yüzünden kaybeden Macar muhalefetine bakmalı. Amerikan karşıtlığının yüzde 90’lara çıktığını belirten Güller... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

Tüm dünya Türkiye’de 14 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ne dikkat kesildi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 21 yıllık yönetimine son vermeyi hedefleyen muhalefet bloğu ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda yenişemezken, 28 Mayıs’taki ikinci tura kalan seçimlerin sonucu merakla bekleniyor.İlk turla ilgili Batı’dan gelen ilk değerlendirmeler ilk kez bir seçimi kazanamamış olan Erdoğan’ın ikinci turda şansının daha yüksek olduğu, Kılıçdaroğlu’nun işinin ise daha zor olduğu yönünde. Batı medyasında Erdoğan’ın seçim öncesi tahminleri boşa çıkardığı saptamaları yer alırken, parlamentoda oluşan tablonun da kendisine yarayacağı değerlendirmeleri yapıldı. Çin’den Japonya’ya uzanan pek çok ülkenin medyası da seçimlere ilgi gösterirken, haberlerde rakamlarla oluşan durum yansıtıldı. Herkes seçimin üçüncü adayı olan Sinan Oğan’ın yüzde 5’i aşan orandaki oyuyla hangi tarafı tercih edeceğine dikkat kesilmiş görünüyor.AB Komisyonu ve Konseyi başkanları Ursula von der Leyen ile Charles Michel, ilk turda Türkiye seçmenlerinin yüzde 88’i aşan katılım oranı için tebrik yayınladı. ABD Başkanı Joe Biden ise bisiklet turunda kendisine yöneltilen Türkiye seçimi ile ilgili sorulara “Umarım kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o bölümünde şu an yeteri kadar sorun var" diye yanıt verdi.Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türk halkının tercihine saygı duyduklarının altını çizerken, her halükarda Ankara-Moskova işbirliğinin derinleşeceği ve genişleyeceği görüşünü dile getirdi. Peskov, enerji, turizm, ticaret, tarım, karayolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı ve benzeri alanlarda karşılıklı faydaya dayanan çok geniş bir işbirliği bulunduğunu anımsattı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, partisinin parlamento seçimlerindeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini iletirken, ‘Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdiğini’ savundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye’deki katılımı ve seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmesinin demokrasinin göstergesi olduğunu vurguladı. Türkiye halkı ve tüm siyasi liderler ve partileri tebrik ettiklerini belirtti.İkinci tur öncesindeki durum, muhalefetin tutumu ve dış politikayla ilgili görünümü Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller ile konuştuk.‘Macaristan’da Batıcı, NATO’cu muhalefetin yenilgisi örneği var’Mehmet Ali Güller, Türkiye’nin önündeki ‘Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu’ sorusuna 15 gün sonra kesin yanıt bulunacağını belirtirken, Macaristan örneğine atıfta bulundu. Macaristan’da Orban’ın bileğini bükmeye çalışan muhalefetin Batıcı, NATO’cu çizgisinin fiyaskoyla sonuçlandığını anımsatan Güller, buna karşılık Orban’ın ülkenin ulusal çıkarlarını öne çıkarıp, Doğu, Asya ve Rusya ile iyi ilişkileri vurgulamasının zaferindeki etkisine atıfta bulundu:‘CHP liderliği dış politikayı ellerinde tutan aktörlerinin de katkısıyla kötü bir sınav verdi’Muhalefetin ‘NATO üyeliğini anımsatma’ diye özetlenen çizgi ve yöneliminin salt dış politikayla değil ekonomi politik yönelimle de ilgili olduğunu belirten Güller, muhalefetin durumu seçimden hemen önce açıktan Rusya karşıtlığı ile daha da riske ettiği görüşünde. Meselenin ülkelerle iyi ilişki kurmanın ötesinde birçok politikada yaklaşım farkına işaret ettiğini belirten Güller, CHP liderliğinin dış politikayı ellerinde tutan aktörlerinin de katkısıyla kötü bir sınav verdiği değerlendirmesinde bulundu:‘Türkiye’de Amerikan karşıtlığının yüzde 90’lara çıktığı şartlarda nasıl Amerikancılık yapacaksınız?’Her yıl Türkiye’de başka ülkelere bakışı ortaya koyan anketlere atıf yapan Güller, Amerikan karşıtlığının hızla yükseldiğini anımsattı. Kılıçdaroğlu’nun seçimlerden bir süre önce Washington ve Londra’ya giderek oralardan para bulma söylemlerinin talihsizliğine dikkat çekerken, meselenin ‘Rusya’nın seçimlere müdahalesi’ gibi Amerika’da uygulanmış bir sahte propagandaya dönüştürme yanlışlığına vardırıldığını söyledi. Güller, “Kanaatimce burada Kılıçdaroğlu tuzağa düşürüldü” dedi:‘Azerbaycan’ı baypas eden o haritayı kim verdi merak ediyorum Kılıçdaroğlu’nun eline’CHP liderinin yanıltılmasında Rusya meselenin bir paketin unsuru olduğunun anlaşıldığını dile getiren Güller, Türkiye-İpek Yolu, Çin temalı konuşmaya da atıfta bulundu. Azerbaycan’ı baypas eden harita için “O haritayı kim verdi merak ediyorum Kılıçdaroğlu’nun eline” diye soran Güller, böyle bir hamlenin otomatik olarak rakiplerini milliyetçi cepheyle buluşturmakla sonuçlandığını kaydetti:‘Her şeyin arapsaçı olduğu bir durum var’Siyasi hayatına ABD’nin Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı olarak başlamış bir ismin Türkiye’de ‘Amerika’ya karşı mücadele eden lider’ olarak sunulduğunu anımsatan Güller, her şeyin ‘arap saçına’ döndüğü bir durum olduğunu vurguladı:‘AB ile Türkiye arasındaki ilişki sahte bir ilişkiydi’Siyasi anlamda AB-Türkiye ilişkileri için ‘hep bir yalanın siyaseti’ vurgusu yapan Güller, Türkiye’nin Asya’ya kaymasın, Batı kampında dursun diye kapıya bağlandığı bir resim oluştuğunu belirtti. AB üyeliğini en fazla savunan AKP’nin uyum yasalarını kurumları ele geçirme aracına çevirdiğini anımsatan Güller, AB’nin de son olarak sığınmacı meseli olmak üzere pek çok konuda Türkiye’yi kullandığının altını çizdi. Güller’e göre Ukrayna çatışmasıyla birlikte Avrupa’da oluşan ve giderek bölünmüş hale gelen duruma dikkat çekti:

