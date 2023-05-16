https://sputniknews.com.tr/20230516/iyi-partili-bilge-yilmazdan-ikinci-tur-aciklamasi-1071152697.html
İYİ Partili Bilge Yılmaz’dan ‘İkinci tur’ açıklaması: 'Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz'
İYİ Partili Bilge Yılmaz’dan ‘İkinci tur’ açıklaması: 'Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz'
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, “Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Ne hedeflerimizden vazgeçtik ne hayallerimizden. İster iki hafta... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T05:38+0300
2023-05-16T05:38+0300
2023-05-16T05:43+0300
2023 türkiye seçimleri
iyi parti
seçim
bilge yılmaz
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınmasına dair bir açıklama yaptı.Twitter üzerinden açıklama yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230506/prof-dr-bilge-yilmaz-iyi-partinin-hazine-bakani-adayiyim-1070727515.html
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iyi parti, seçim, bilge yılmaz
iyi parti, seçim, bilge yılmaz
İYİ Partili Bilge Yılmaz’dan ‘İkinci tur’ açıklaması: 'Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz'
05:38 16.05.2023 (güncellendi: 05:43 16.05.2023) Abone ol
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, “Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Ne hedeflerimizden vazgeçtik ne hayallerimizden. İster iki hafta sürsün ister bir sene ister beş sene biz vazgeçmeyeceğiz” dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınmasına dair bir açıklama yaptı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Ne hedeflerimizden vazgeçtik ne hayallerimizden. İster iki hafta sürsün ister bir sene ister beş sene biz vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz ve vatanımız için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Daha çok çalışacağız, doğruları daha yüksek sesle haykıracağız ta ki her bir yurttaşımız hak ettiği hayata kavuşana dek.