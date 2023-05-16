İYİ Partili Bilge Yılmaz’dan ‘İkinci tur’ açıklaması: 'Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz'

Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Ne hedeflerimizden vazgeçtik ne hayallerimizden. İster iki hafta sürsün ister bir sene ister beş sene biz vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz ve vatanımız için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Daha çok çalışacağız, doğruları daha yüksek sesle haykıracağız ta ki her bir yurttaşımız hak ettiği hayata kavuşana dek.