https://sputniknews.com.tr/20230516/istanbulun-gobeginde-kanola-tarlasi-1071156252.html

İstanbul'un göbeğinde Kanola Tarlası

İstanbul'un göbeğinde Kanola Tarlası

Trakya bölgesinde yoğun olarak yetiştirilen masalsı güzellikleri ile uçsuz bucaksız kanola tarlaları İstanbul’da şehrin ortasında görenleri kendine hayran... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T10:33+0300

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yaşam

istanbul

kanola

tarla

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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerinde yoğun yetiştirilen ve Altın Sarısı olarak isimlendirilen Kanola tarlaları İstanbul Avcılar’da şehrin ortasında havadan görüntülendi. Her gün yüz binlerce aracın yanından geçtiği yüzlerce metre uzunluğundaki dev kanola tarlası sarı ve yeşil tonları ile İstanbul’da yoğun yapılaşma yanında hemen dikkat çekiyor. Uçsuz bucaksız sarı tarlalar gören birçok kişi, aracından inerek fotoğraf çektiriyor. Tarımsal üretimin yanında adeta açık hava platosu olma özelliği taşıyan kanola tarlası Avcılar’ın manzarasına adeta renklendiriyor. Yüzlerce yapının arasında sarıya bürünen devasa boyuttaki tarla kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Profesyonel ve amatör bir çok fotoğrafçı ise kanola tarlalarını çekebilmek için Trakya bölgesine seyahat ettiği biliniyor. İstanbul’da dev boyutu ve şehir merkezinde görülen kanola tarlası baz vatandaşları da şaşırtıyor. Şehir merkezinde görülmeye alışık olmayan eşsiz güzellikteki tarlalar havadan çekilen görüntüleri ile masalsı manzaralar oluşturuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230502/edirne-valiliginden-tarim-arazilerine-konulan-tiny-houselar-icin-suc-duyurusu-1070481981.html

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istanbul, kanola, tarla