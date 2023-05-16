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https://sputniknews.com.tr/20230516/ispanyada-hukumet-65-yas-ustu-kisiler-icin-sinema-bileti-fiyatini-2-euroya-dusurdu-1071178766.html
İspanya'da hükümet, 65 yaş üstü kişiler için sinema bileti fiyatını 2 euro'ya düşürdü
İspanya'da hükümet, 65 yaş üstü kişiler için sinema bileti fiyatını 2 euro'ya düşürdü
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, ülkede sayıları 9.5 milyondan fazla olan 65 yaş üstü kişiler için sinema bileti fiyatını 2 euro'ya indirdi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T16:12+0300
2023-05-16T16:12+0300
dünya
ispanya
sinema
sinema filmi
sinema salonu
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Kültür ve Spor Bakanı Miquel İceta'nın önerisiyle Bakanlar Kurulu'nda alınan karar gereği 65 yaş üstüne getirilen sinema biletlerindeki indirim uygulaması için 10 milyon euro'luk bütçenin ayrıldığı belirtildi.Sinema sektörünün de işbirliğinde bulunacağı uygulamayla normalde 8 ila 9 euro olan sinema biletinin, 65 yaş üstündekiler için ülkedeki tüm sinemalarda geçerli olacak şekilde 2 euro'ya indirileceği ifade edildi.Başbakan Pedro Sanchez, 14 Mayıs'ta partisinin (Sosyalist İşçi Partisi) mitinginde yaptığı konuşmada, bu uygulamanın amacının, 'Kovid-19 sonrasında sinema alışkanlığını sürdürmekte en çok zorlanan grup olan 65 yaş üstü kişilerin sinemalara dönüşünü teşvik etmek' olduğunu söylemişti.İspanya'da Kovid-19'un etkisiyle sinemalardaki seyirci sayısı 2019'a göre halen yüzde 40 daha düşük seviyelerde bulunuyor.Ülkede, bu hafta kutlanan 'Sinema Bayramı' dolayısıyla tüm bilet fiyatları, bir haftalığına 3,5 euro'ya düşürülmüştü.
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İspanya'da hükümet, 65 yaş üstü kişiler için sinema bileti fiyatını 2 euro'ya düşürdü

16:12 16.05.2023
© AA / Sinema salonu
Sinema salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA /
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İspanya'da sol koalisyon hükümeti, ülkede sayıları 9.5 milyondan fazla olan 65 yaş üstü kişiler için sinema bileti fiyatını 2 euro'ya indirdi.
Kültür ve Spor Bakanı Miquel İceta'nın önerisiyle Bakanlar Kurulu'nda alınan karar gereği 65 yaş üstüne getirilen sinema biletlerindeki indirim uygulaması için 10 milyon euro'luk bütçenin ayrıldığı belirtildi.
Sinema sektörünün de işbirliğinde bulunacağı uygulamayla normalde 8 ila 9 euro olan sinema biletinin, 65 yaş üstündekiler için ülkedeki tüm sinemalarda geçerli olacak şekilde 2 euro'ya indirileceği ifade edildi.
Başbakan Pedro Sanchez, 14 Mayıs'ta partisinin (Sosyalist İşçi Partisi) mitinginde yaptığı konuşmada, bu uygulamanın amacının, 'Kovid-19 sonrasında sinema alışkanlığını sürdürmekte en çok zorlanan grup olan 65 yaş üstü kişilerin sinemalara dönüşünü teşvik etmek' olduğunu söylemişti.
İspanya'da Kovid-19'un etkisiyle sinemalardaki seyirci sayısı 2019'a göre halen yüzde 40 daha düşük seviyelerde bulunuyor.
Ülkede, bu hafta kutlanan 'Sinema Bayramı' dolayısıyla tüm bilet fiyatları, bir haftalığına 3,5 euro'ya düşürülmüştü.
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