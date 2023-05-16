https://sputniknews.com.tr/20230516/ingilterenin-ukraynaya-yolladigi-storm-shadow-taktik-fuzesi--1071182918.html

İngiltere'nin Ukrayna'ya yolladığı Storm Shadow taktik füzesi

İngiltere'nin Ukrayna'ya yolladığı Storm Shadow taktik füzesi

Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya'yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Rusya Federasyonu'na bağlanan... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T17:22+0300

2023-05-16T17:22+0300

2023-05-16T17:22+0300

multimedya

infografik

storm shadow

füze

ukrayna krizi

rusya

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Gavrilov, Ukrayna ordusunun LHC'ye İngiliz yapımı uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle saldırmasının gerilimin körüklenmesinden başka bir şekilde tanımlanamayacağını belirtti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Rus hava savunma sistemleri ile son bir günde 7 adet uzun menzilli Storm Shadow füzesi önlendi” denilmişti.Storm Shadow füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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2023

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