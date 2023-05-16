https://sputniknews.com.tr/20230516/ingilterenin-ukraynaya-yolladigi-storm-shadow-taktik-fuzesi--1071182918.html
İngiltere'nin Ukrayna'ya yolladığı Storm Shadow taktik füzesi
İngiltere'nin Ukrayna'ya yolladığı Storm Shadow taktik füzesi
Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya'yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Rusya Federasyonu'na bağlanan... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T17:22+0300
2023-05-16T17:22+0300
2023-05-16T17:22+0300
multimedya
infografik
storm shadow
füze
ukrayna krizi
rusya
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Gavrilov, Ukrayna ordusunun LHC'ye İngiliz yapımı uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle saldırmasının gerilimin körüklenmesinden başka bir şekilde tanımlanamayacağını belirtti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Rus hava savunma sistemleri ile son bir günde 7 adet uzun menzilli Storm Shadow füzesi önlendi” denilmişti.Storm Shadow füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, storm shadow, füze, ukrayna krizi, rusya, инфографика
infografik, storm shadow, füze, ukrayna krizi, rusya, инфографика
İngiltere'nin Ukrayna'ya yolladığı Storm Shadow taktik füzesi
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Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya'yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Rusya Federasyonu'na bağlanan Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (LHC) İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldıran Ukrayna'nın çatışmayı körüklediğini vurguladı.
Gavrilov, Ukrayna ordusunun LHC'ye İngiliz yapımı uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle saldırmasının gerilimin körüklenmesinden başka bir şekilde tanımlanamayacağını belirtti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Rus hava savunma sistemleri ile son bir günde 7 adet uzun menzilli Storm Shadow füzesi önlendi” denilmişti.
Storm Shadow füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.