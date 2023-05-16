İngiltere Başbakanı Sunak: Yasadışı göçü sona erdirmek için daha fazlasını yapmalıyız

"Yasadışı göçle ilgili harekete geçmek için ahlaki gereklilik açıktır. Arkamıza yaslanıp suç çetelerinin insanların sefaleti üzerinden vurgun yapmasını izleyemeyiz. Yasadışı göç en savunmasız olanları sömürmektedir. Gerçek sığınma talebi olanları dışarıda bırakma riski taşımaktadır. Vatandaşlarımızın sadece iç sınırlarımıza değil, uluslararası sisteme duydukları güveni de sarsar. İşte bu nedenle birçoğumuz halihazırda ulusal düzeyde bu konuyla mücadele için hareket ediyoruz ve yasadışı göçü sona erdirmek ve göçmen teknelerini durdurmak için sınırlar ve yetki alanları ötesinde işbirliği yapmak için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Avrupa Konseyi halihazırda hayati bir rol oynamaktadır, ancak liderleri nasıl daha ileri gidebileceğimizi düşünmeye çağırıyorum çünkü birlikte neler başarabileceğimizi biliyoruz."