https://sputniknews.com.tr/20230516/iletisim-baskanligindan-secim-gunu-iddialarina-iliskin-dezenformasyon-bulteni-1071166071.html

İletişim Başkanlığı'ndan seçim günü iddialarına ilişkin dezenformasyon bülteni

İletişim Başkanlığı'ndan seçim günü iddialarına ilişkin dezenformasyon bülteni

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Dezenformasyon Bülteni'nin 70. sayısı yayımlandı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T12:59+0300

2023-05-16T12:59+0300

2023-05-16T12:59+0300

türkiye

iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff840ae4ddcabcab33c4d1c039117d32.jpg

Bültende, PKK'nın propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Van Kalecik Atatürk Ortaokulu'nda ağzı mühürsüz pusula torbaları var" iddiasının, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon olduğu belirtildi. Genelge ve kanun gereği "kese" diye tabir edilen mühür ve kaşelerin olduğu torbanın, mühürlü olmak zorunda olduğu anımsatılan bültende, bu keselerin konduğu büyük torbalarda mühür olmasının gerekmediği kaydedildi.Görüntülerdeki torbaların, keselerin olduğu büyük torbalar olduğu ifade edilen bültende, sandık kurulunun bir başkan, bir üye memur ve tüm siyasi partilerin temsilcilerinden oluştuğu, herhangi bir oy pusulasına bir işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde, bu sandık kurullarının tutanak tuttuğu hatırlatıldı.Oy verme işlemi için kullanılacak zarf ve mühürlerin hasarlı olmasına ilişkin pek çok dezenformasyon yapıldığına işaret edilen bültende, şu ifadelere yer verildi:"Oy verme işleminde 'kırık mühür, yırtık zarf' gibi yaşanacak teknik sorunlar, tüm siyasi partilerin temsilcilerinin bulunduğu sandık kurulunun denetimindedir. Sandık kurulu tarafından, oy verme işlemi için gelen mühürlerden birinin kırık olduğunun tespit edilmesi halinde, ilçe seçim kurulundan yeni mühür ikame edilmektedir. Yırtık olduğu tespit edilen pusula kullandırılmamakta ve tutanak altına alınmaktadır. Her sandık için gönderilen yedek pusulalar, bu tarz durumlar için kullanılarak seçmenin oyunu kullanması sağlanmaktadır.Ayrıca, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a göre, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılmaktadır."Bültende, söz konusu kanunun 101. maddesi uyarınca, zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılmasının, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılmasının, herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamamasının, verilen oyu geçersiz kılmadığı anımsatıldı.Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Sandık kurulu mührünün izi oy pusulasını geçersiz kılıyor" iddiasının da doğru olmadığı belirtilen bültende, şu bilgiler paylaşıldı:"Oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mührü izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi, oy pusulasını geçersiz kılmaz. 'Evet' veya 'Tercih' mührü ile seçim kurulu mührü birbirinden farklıdır ve siyasi partilerin temsilcilerinin de yer aldığı sandık kurulu tarafından kolayca ayırt edilebilmektedir. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili yayımladığı, 'Sandık Kurullarının Oluşumu ve Yetkilerini Gösterir 135 sayılı genelgede açıkça belirtilmiştir. Genelgeye göre, birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle 'evet' veya 'tercih' mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin, oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi oy pusulalarını geçersiz kılmaz. Ayrıca matbaa baskı hatası, seçmen tarafından oy pusulasına konulan ve oy pusulasını geçersiz kılan ayırt edici işaret olarak kabul edilmemektedir. Dolayısıyla oy pusulasını geçersiz kılmamaktadır."Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Polisler, müşahitleri sınıflardan çıkarıyor" iddiasının da doğru olmadığı vurgulandı.Oy verme işleminin yapılacağı yerlerde görevli olan polislerin, sandık kurulu başkanı ile üyeleri ve seçmenlerin bizzat ihbarı halinde seçim işleminin yapıldığı yere girebildiğine işaret edilen bültende, polisin, talep karşılandıktan hemen sonra oy verme işleminin yapıldığı yeri terk etmek zorunda olduğu aktarıldı.Bültende, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığı bilgisinin alındığı, iddianın, kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyon olduğu ifade edildi.“Cumhurbaşkanı Erdoğan torunuyla şakalaştı"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı" iddiasının da doğru olmadığı kaydedilen bültende, "Görüntülerdeki çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunudur. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla şakalaştığı açıkça görülmektedir" ifadelerine yer verildi.Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "17 yaşında oy kullanma hakkı olmayan bir kişinin seçmen kağıdı olduğu tespit edildi" iddiasının manipülasyon olduğu belirtildi.İddiaya konu fotoğraf incelendiğinde, Yüksek Seçim Kurulu tarafından gönderilen Seçmen Bilgi Kağıdındaki "Seçim tarihi" ibaresinin karşısında, "28 Mayıs 2023" yazdığının görüldüğü vurgulanan bültende, şunlar kaydedildi:"Yine kağıdın alt kısmında şu ifade yer almaktadır, 'Not: Bu belge sadece Cumhurbaşkanı Seçiminin 2. oylamaya kalması halinde, 28/05/2023 Pazar günü geçerlidir.' Yüksek Seçim Kurulu, seçimin ikinci tura kalması halinde 18 yaşına girecek seçmenlerin oy kullanabilmesi için Seçmen Bilgi Kağıdı düzenlemiştir. Ancak bir seçmen, bu kağıdın 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için verildiğini düşünerek oy kullanmıştır. Durumun sandık kurulu tarafından fark edilmesi üzerine tutanak tutulmuş, tutanakta da 'seçmenin 2. turda oy kullanabileceği' ifade edilmiştir."'Rutin uygulama çarpıtılarak servis edildi'Bazı basın yayın organlarında, "Polisler, sandık kurulu başkanlarının isim ve telefon bilgilerini topluyor" başlığıyla yer alan haberlerin manipülasyon içerdiği dile getirildi.Oy verme işleminin yapıldığı yerlerde görevli olan polislerin, meydana gelebilecek bir olayda acil iletişim kurabilmek amacıyla sandık kurulu başkanlarının telefon numaralarını alabildiğine işaret edilen bültende, her seçimde yapılan rutin bir uygulamanın, çarpıtılarak servis edildiği vurgulandı.Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bin kişi, bilgisi dışında sandık kurulu üyesi olarak yazıldı, oy kullanamadı" iddiasının da doğru olmadığı aktarıldı.Yüksek Seçim Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sırasında sandık başında görev yapacaklara bilgilendirme mesajı gönderdiği hatırlatılan bültende, "Söz konusu mesajda, sandık başında görev alacak kişinin hangi sandıkta görev yapacağı belirtilmiştir. Ayrıca mesajda, sandık görevlisinin kanun gereği oyunu sadece görevli olduğu sandıkta kullanacağı da açık bir şekilde ifade edilmiştir" bilgisine yer verildi.'Fotoğraf 10 yıl öncesine ait'Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Edirne'de bir genç oy kullanırken elini kırdı" iddiasının da doğru olmadığı belirtilerek, iddiaya konu fotoğrafın 10 yıl önce farklı mecralarda, farklı kişiler tarafından paylaşıldığının tespit edildiği hatırlatıldı.Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Şanlıurfa'da bir şahıs, pusulalara seri halde Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine oy bastı" iddiasının da doğru olmadığı ifade edildi.Usulsüz oy kullanımı iddiaları üzerine, Şanlıurfa'nın Harran İlçe Seçim Hâkimi Emrah Kayasan, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP İtiraz Yetkilisi Avukat Kemal Eren Akalın, Harran Kaymakamı İbrahim Gültekin ile Harran Jandarma Komutanı Kenan Çetin'in, Minare Köyü Şehit Mehmet Arslan Ortaokulu'na gelerek tahkikatta bulunduğu aktarılan bültende, 113 nolu sandık kurulu eşliğinde yapılan tahkikat sonucunda, iddiaların tamamının asılsız olduğunun tespit edildiği, tüm siyasi parti temsilcilerinin imzasının yer aldığı tutanakta, görüntülerin ve iddiaların asılsız olduğuna şahitlik edildiği belirtildi.'Halk TV'ye müdahale söz konusu değil'Bazı basın yayın organlarında 14 Mayıs Pazar günü yer alan, "Halk TV'ye karartma uygulanıyor" iddiasının doğru olmadığı kaydedilen bültende, "RTÜK'ten edinilen bilgiye göre, seçim günü Halk TV'nin yayınlarına yönelik herhangi idari veya teknik bir müdahale söz konusu değildir" sözlerine yer verildi.Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "AK Parti Genel Merkezi bomba araması nedeniyle boşaltılıyor" iddiasının da doğru olmadığı aktarılan bültende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezi'nde yapacağı konuşma için 2'nci katta Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi personeli tarafından güvenlik amaçlı rutin kontroller yapılmıştır. AK Parti Genel Merkezi'nin boşaltılması söz konusu olmamıştır" ifadesi kullanıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı