https://sputniknews.com.tr/20230516/gulmeyi-unutan-japonlar-egitmenlere-kosuyor-1071156584.html

'Gülmeyi unutan' Japonlar eğitmenlere koşuyor

'Gülmeyi unutan' Japonlar eğitmenlere koşuyor

Kovid-19 salgınından ötürü getirilen maske takma zorunluluğunun kalkmasının ardından gülmeyi unuttuğunu söyleyen birçok Japon bu konuda eğitim alıyor. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T11:18+0300

2023-05-16T11:18+0300

2023-05-16T11:18+0300

yaşam

japonya

gülücük

maske

ders

öğretmen

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3 yıl süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından Japonya'da insanlar sosyal alanda birçok zorlukla karşılaştıklarını dile getiriyor. Japon halkının bahsettiği problemlerden biri de gülmeyi unutmak. Kovid-19'un yayılmasını önlemek için getirilen maske takma zorunluluğunun kaldırılmasından bu yana, pek çok kişi yüzünü kapatmadan hayata uyum sağlamakta zorlandığını söylerken, bazıları ise gülümsemeyi unuttuklarını ifade etti.'İnsanların gülümseyerek zaman geçirmesini istiyorum''Gülümseme eğitimi' şirketi Egaoiku'da yaşam koçluğu yapan Keiko Kawano, yerel basına verdiği demeçte, "Maske takmanın yasal zorunluluk haline gelmesiyle birlikte, insanların gülümsemek için daha az fırsatı oldu ve her gün daha fazla insan bu konuda bir kompleks geliştirdi" dedi.Kawano, “Yüz kaslarını hareket ettirmek ve gevşetmek iyi bir gülüşün anahtarıdır. İnsanların fiziksel ve zihinsel sağlıkları için bilinçli olarak gülümseyerek zaman geçirmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.Daha iyi bir gülümseme için firmaya başvuran ve bu konuda eğitim alan Japonlar, gülüşlerindeki ilerlemeyi kontrol etmek için gündelik hayatlarında el aynaları kullanıyor. Burada eğitim alan kullanıcılar, maske kullanımı öncesi doğal gülümsemelerini yeniden keşfedene kadar surat ifadelerini ve yüz kaslarını ayarlamaya çalışıyor.'Maskeden ötürü toplum içinde gülümseyemedim'Katılımcılardan 79 yaşındaki Akiko Takizawa, gülümseme koçunun yardımıyla maske öncesi hayatına geri döneceği için heyecanlı olduğunu söyledi."Koronavirüs salgını sırasında insanları pek görme fırsatım olmadı ve maskeden ötürü toplum içinde gülümseyemedim" diyen Takizawa, "Bu bana gülümsemenin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı" diye ekledi.İlk belirtiler, gülümseme eğitimlerinin pandemi boyunca maske takmanın yaygın olduğu Japonya'da talep göreceğine yönelik. Ülkede pandemi döneminde getirilen maske takma zorunluluğu Mart ayında tamamen kaldırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230511/guney-kore-ulkeye-gelenlere-kovid-19-karantinasi-ve-test-zorunlulugunu-kaldiriyor-1070950041.html

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japonya, gülücük, maske, ders, öğretmen