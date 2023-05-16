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https://sputniknews.com.tr/20230516/evlenmek-icin-anlasan-81-ve-71-yasindaki-cift-mutfak-esyalari-ile-birbirini-darbetti--1071157941.html
Evlenmek için anlaşan 81 ve 71 yaşındaki çift mutfak eşyaları ile birbirini darbetti
Evlenmek için anlaşan 81 ve 71 yaşındaki çift mutfak eşyaları ile birbirini darbetti
Samsun'un Bafra ilçesinde evlenmek için anlaşan yaşlı çift, çıkan kavgada birbirini darbetti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
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İddiaya göre, Emirefendi Mahallesi Yelkenci 1. Sokak'ta ikamet eden A.G. (81) daha önce evlenmek için anlaştığı S.Y. (71) isimli kadınla evde buluştu.Evde tartışmaya başlayan A.G. ile S.Y, kavgaya dönüşen olayda mutfaktaki eşyalarla birbirini darbetti.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan A.G. ve S.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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kavga, evlilik, samsun

Evlenmek için anlaşan 81 ve 71 yaşındaki çift mutfak eşyaları ile birbirini darbetti

11:09 16.05.2023
© AAYaşlı çift , yaşlılar
Yaşlı çift , yaşlılar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
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Samsun'un Bafra ilçesinde evlenmek için anlaşan yaşlı çift, çıkan kavgada birbirini darbetti.
İddiaya göre, Emirefendi Mahallesi Yelkenci 1. Sokak'ta ikamet eden A.G. (81) daha önce evlenmek için anlaştığı S.Y. (71) isimli kadınla evde buluştu.
Evde tartışmaya başlayan A.G. ile S.Y, kavgaya dönüşen olayda mutfaktaki eşyalarla birbirini darbetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.G. ve S.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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