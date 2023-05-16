https://sputniknews.com.tr/20230516/evlenmek-icin-anlasan-81-ve-71-yasindaki-cift-mutfak-esyalari-ile-birbirini-darbetti--1071157941.html

Evlenmek için anlaşan 81 ve 71 yaşındaki çift mutfak eşyaları ile birbirini darbetti

Evlenmek için anlaşan 81 ve 71 yaşındaki çift mutfak eşyaları ile birbirini darbetti

Samsun'un Bafra ilçesinde evlenmek için anlaşan yaşlı çift, çıkan kavgada birbirini darbetti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T11:09+0300

2023-05-16T11:09+0300

2023-05-16T11:09+0300

yaşam

kavga

evlilik

samsun

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İddiaya göre, Emirefendi Mahallesi Yelkenci 1. Sokak'ta ikamet eden A.G. (81) daha önce evlenmek için anlaştığı S.Y. (71) isimli kadınla evde buluştu.Evde tartışmaya başlayan A.G. ile S.Y, kavgaya dönüşen olayda mutfaktaki eşyalarla birbirini darbetti.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan A.G. ve S.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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